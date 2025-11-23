SERIE C: Catania in vetta, agganciata la Salernitana che rischia grosso in casa. Risultati e classifica

Va in archivio la 15/a giornata del girone C di Serie C. Solo un pari per la Salernitana al cospetto del Potenza, ma i granata hanno corso seriamente il rischio di perdere tra le mura amiche, rispondendo con Ferrari al momentaneo vantaggio di Schimmenti. Catania che aggancia proprio la squadra di Raffaele in vetta dopo il ritrovato successo contro il Latina al “Massimino”. Da segnalare la vittoria in rimonta del Cosenza nello scontro diretto con il Benevento, i lupi salgono al terzo posto scavalcando proprio i sanniti. Riportiamo di seguito tutti i risultati maturati sui campi con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:
RISULTATI
Audace Cerignola 2-0 Crotone
62′ Gambale, 69′ Cretella
Giugliano 1-3 Casarano
13′ Gega (C), 17′ La Vardera (G), 45’+3 Cajazzo (C), 61′ Guastamacchia (C)
Siracusa 1-1 Team Altamura
23′ Poli (T), 90’+4 Di Paolo (S)
Sorrento 1-2 Casertana
37′ Proia (C), 66′ Bolsius (S), 86′ Llano (C)
Trapani 3-1 Foggia
3′ Giron (T), 9′ Fischnaller (T), 35′ Minelli (F), 38′ Grandolfo (T)
Monopoli 0-2 AZ Picerno
29′ Abreu, 76′ Abreu
Cavese 2-2 Atalanta U23
20′ Sorrentino (C), 25′ Vavassori (A), 38′ Cortinovis (A), 44′ Orlando (C)
Catania 1-0 Latina
9′ Forte
Cosenza 2-1 Benevento
15′ Lamesta (B), 26′ Kouan (C), 62′ Garritano (C)
Salernitana 1-1 Potenza
77′ Schimmenti (P), 86′ Ferrari (S)
CLASSIFICA
1.Catania 31 punti : gol fatti 26, gol subiti 8, diff. reti +18, gare giocate 15
2.Salernitana 31 punti : gol fatti 21, gol subiti 15, diff. reti +6, gare giocate 15
3.Cosenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 15, diff. reti +14, gare giocate 15
4.Benevento 29 punti : gol fatti 27, gol subiti 11, diff. reti +16, gare giocate 15
5.Casarano 24 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 15
6.Casertana 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 18, diff. reti +1, gare giocate 14
7.Monopoli 22 punti : gol fatti 17, gol subiti 19, diff. reti -2, gare giocate 15
8.Crotone 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 14, diff. reti +8, gare giocate 15
9.Potenza 20 punti : gol fatti 20, gol subiti 22, diff. reti -2, gare giocate 15
10.*Trapani 20 punti : gol fatti 24, gol subiti 14, diff. reti +10, gare giocate 15
11.Audace Cerignola 19 punti : gol fatti 18, gol subiti 22, diff. reti -4, gare giocate 15
12.Atalanta U23 18 punti : gol fatti 24, gol subiti 18, diff. reti +6, gare giocate 14
13.Cavese 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 19, diff. reti -1, gare giocate 15
14.Team Altamura 16 punti : gol fatti 14, gol subiti 23, diff. reti -9, gare giocate 15
15.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 26, diff. reti -10, gare giocate 15
16.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 18, diff. reti -9, gare giocate 15
17.Sorrento 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 20, diff. reti -5, gare giocate 15
18.Siracusa 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 23, diff. reti -8, gare giocate 15
19.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 32, diff. reti -12, gare giocate 15
20.Foggia 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 25, diff. reti -17, gare giocate 15
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
