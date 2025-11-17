SERIE C – Colombo (all. Monopoli) su chi lotta per il vertice: “La continuità contro squadre sulla carta inferiori farà la differenza”

Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, parla delle ambizioni di vertice di squadre come Catania, Salernitana, Cosenza e Benevento ai microfoni di OttoChannel. A suo avviso si riveleranno determinanti i confronti con formazioni sulla carta inferiori. Le cosiddette partite-trappola, dove non si può e non deve mai dare nulla per scontato. Queste le sue parole:

“Se la giocheranno fino alla fine. Hanno delle caratteristiche diverse per mentalità, allenatori che danno un’impronta differente alle proprie squadre. Io ho visto un Benevento di estremo talento dal punto di vista tecnico che ha utilizzato un sistema fluido con interscambi, rotazioni. Questo fa capire che c’è del lavoro nella ricerca della costruzione del gioco. Altre squadre hanno idee differenti, attrezzando le rispettive rose sempre per lo stesso obiettivo ma con degli aspetti tattici diversi. Ognuna di queste compagini ha dei valori, probabilmente farà la differenza la continuità anche su campi che, sulla carta, dovrebbero favorire sempre le squadre di blasone, ma i risultati anche recenti dimostrano come poi le partite le devi vincere. Ad esempio il Benevento ha vinto meritatamente contro di noi”.

