SERIE C: colpi esterni di Picerno, Casarano e Casertana. Trapani ok, pari Siracusa in extremis

In attesa delle gare domenicali, squadre del girone C di Serie C in campo venerdì e sabato per la 15/a giornata. Dopo la vittoriosa prestazione dell’Audace Cerignola contro il Crotone, fanno bottino pieno anche Casarano, Casertana e AZ Picerno rispettivamente sui campi del Giugliano, del Sorrento e del Monopoli. Da segnalare soprattutto il colpaccio del Picerno che scavalca nei bassifondi della classifica il Foggia, ora ultimo dopo il ko di Trapani. Tra le fila del Casarano, che ottiene la seconda vittoria di fila, a segno anche l’ex Catania Gega. Il Siracusa pareggia al fotofinish, in casa, contro il Team Altamura. Di seguito i risultati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica:

RISULTATI

Audace Cerignola 2-0 Crotone

62′ Gambale, 69′ Cretella

Giugliano 1-3 Casarano

13′ Gega (C), 17′ La Vardera (G), 45’+3 Cajazzo (C), 61′ Guastamacchia (C)

Siracusa 1-1 Team Altamura

23′ Poli (T), 90’+4 Di Paolo (S)

Sorrento 1-2 Casertana

37′ Proia (C), 66′ Bolsius (S), 86′ Llano (C)

Trapani 3-1 Foggia

3′ Giron (T), 9′ Fischnaller (T), 35′ Minelli (F), 38′ Grandolfo (T)

Monopoli 0-2 AZ Picerno

29′ Abreu, 76′ Abreu

DOMENICA 23 NOVEMBRE

Cavese – Atalanta U23 (12:30)

Catania – Latina (14:30)

Cosenza – Benevento (14:30)

Salernitana – Potenza (17:30)

CLASSIFICA

1.Salernitana 30 punti : gol fatti 20, gol subiti 14, diff. reti +6, gare giocate 14

2.Benevento 29 punti : gol fatti 26, gol subiti 9, diff. reti +17, gare giocate 14

3.Catania 28 punti : gol fatti 25, gol subiti 8, diff. reti +17, gare giocate 14

4.Cosenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 14, diff. reti +13, gare giocate 14

5.Casarano 24 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 15

6.Casertana 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 18, diff. reti +1, gare giocate 14

7.Monopoli 22 punti : gol fatti 17, gol subiti 19, diff. reti -2, gare giocate 15

8.Crotone 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 14, diff. reti +8, gare giocate 15

9.*Trapani 20 punti : gol fatti 24, gol subiti 14, diff. reti +10, gare giocate 15

10.Audace Cerignola 19 punti : gol fatti 18, gol subiti 22, diff. reti -4, gare giocate 15

11.Potenza 19 punti : gol fatti 19, gol subiti 21, diff. reti -2, gare giocate 14

12.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 16, diff. reti +6, gare giocate 13

13.Team Altamura 16 punti : gol fatti 14, gol subiti 23, diff. reti -9, gare giocate 15

14.Cavese 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 17, diff. reti -1, gare giocate 14

15.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 26, diff. reti -10, gare giocate 15

16.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 17, diff. reti -8, gare giocate 14

17.Sorrento 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 20, diff. reti -5, gare giocate 15

18.Siracusa 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 23, diff. reti -8, gare giocate 15

19.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 32, diff. reti -12, gare giocate 15

20.Foggia 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 25, diff. reti -17, gare giocate 15

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

