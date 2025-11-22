SERIE C: colpi esterni di Picerno, Casarano e Casertana. Trapani ok, pari Siracusa in extremis

In attesa delle gare domenicali, squadre del girone C di Serie C in campo venerdì e sabato per la 15/a giornata. Dopo la vittoriosa prestazione dell’Audace Cerignola contro il Crotone, fanno bottino pieno anche Casarano, Casertana e AZ Picerno rispettivamente sui campi del Giugliano, del Sorrento e del Monopoli. Da segnalare soprattutto il colpaccio del Picerno che scavalca nei bassifondi della classifica il Foggia, ora ultimo dopo il ko di Trapani. Tra le fila del Casarano, che ottiene la seconda vittoria di fila, a segno anche l’ex Catania Gega. Il Siracusa pareggia al fotofinish, in casa, contro il Team Altamura. Di seguito i risultati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica:
RISULTATI
Audace Cerignola 2-0 Crotone
62′ Gambale, 69′ Cretella
Giugliano 1-3 Casarano
13′ Gega (C), 17′ La Vardera (G), 45’+3 Cajazzo (C), 61′ Guastamacchia (C)
Siracusa 1-1 Team Altamura
23′ Poli (T), 90’+4 Di Paolo (S)
Sorrento 1-2 Casertana
37′ Proia (C), 66′ Bolsius (S), 86′ Llano (C)
Trapani 3-1 Foggia
3′ Giron (T), 9′ Fischnaller (T), 35′ Minelli (F), 38′ Grandolfo (T)
Monopoli 0-2 AZ Picerno
29′ Abreu, 76′ Abreu
DOMENICA 23 NOVEMBRE
Cavese – Atalanta U23 (12:30)
Catania – Latina (14:30)
Cosenza – Benevento (14:30)
Salernitana – Potenza (17:30)
CLASSIFICA
1.Salernitana 30 punti : gol fatti 20, gol subiti 14, diff. reti +6, gare giocate 14
2.Benevento 29 punti : gol fatti 26, gol subiti 9, diff. reti +17, gare giocate 14
3.Catania 28 punti : gol fatti 25, gol subiti 8, diff. reti +17, gare giocate 14
4.Cosenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 14, diff. reti +13, gare giocate 14
5.Casarano 24 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 15
6.Casertana 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 18, diff. reti +1, gare giocate 14
7.Monopoli 22 punti : gol fatti 17, gol subiti 19, diff. reti -2, gare giocate 15
8.Crotone 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 14, diff. reti +8, gare giocate 15
9.*Trapani 20 punti : gol fatti 24, gol subiti 14, diff. reti +10, gare giocate 15
10.Audace Cerignola 19 punti : gol fatti 18, gol subiti 22, diff. reti -4, gare giocate 15
11.Potenza 19 punti : gol fatti 19, gol subiti 21, diff. reti -2, gare giocate 14
12.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 16, diff. reti +6, gare giocate 13
13.Team Altamura 16 punti : gol fatti 14, gol subiti 23, diff. reti -9, gare giocate 15
14.Cavese 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 17, diff. reti -1, gare giocate 14
15.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 26, diff. reti -10, gare giocate 15
16.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 17, diff. reti -8, gare giocate 14
17.Sorrento 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 20, diff. reti -5, gare giocate 15
18.Siracusa 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 23, diff. reti -8, gare giocate 15
19.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 32, diff. reti -12, gare giocate 15
20.Foggia 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 25, diff. reti -17, gare giocate 15
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
