SERIE C: crisi Foggia, Delio Rossi non è più l’allenatore

Salta ancora una panchina nel girone C di Serie C. Avventura al capolinea per Delio Rossi a Foggia. La società rossonera ha comunicato che, dopo aver ascoltato l’intera squadra e informato l’amministrazione giudiziaria, all’esito di un confronto con Rossi si è giunti alla decisione di condividere la risoluzione consensuale del rapporto professionale con lui ed il suo staff. Il tecnico romagnolo lascia, pertanto, uno dei suoi più grandi amori calcistici essendosi dichiarato apertamente “tifoso del Foggia”, con cui ha militato da calciatore negli anni ’80, guidando successivamente in più di un’occasione la squadra da tecnico. Satanelli attualmente in piena crisi e penultimi in classifica, alla ricerca della medicina migliore per provare a risalire la china.

