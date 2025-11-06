giovedì, 6 Novembre 2025
HomeCalciomercatoSERIE C: crisi Foggia, Delio Rossi non è più l'allenatore
CalciomercatoLega Pro

SERIE C: crisi Foggia, Delio Rossi non è più l’allenatore

Redazione
By Redazione
0
137

Salta ancora una panchina nel girone C di Serie C. Avventura al capolinea per Delio Rossi a Foggia. La società rossonera ha comunicato che, dopo aver ascoltato l’intera squadra e informato l’amministrazione giudiziaria, all’esito di un confronto con Rossi si è giunti alla decisione di condividere la risoluzione consensuale del rapporto professionale con lui ed il suo staff. Il tecnico romagnolo lascia, pertanto, uno dei suoi più grandi amori calcistici essendosi dichiarato apertamente “tifoso del Foggia”, con cui ha militato da calciatore negli anni ’80, guidando successivamente in più di un’occasione la squadra da tecnico. Satanelli attualmente in piena crisi e penultimi in classifica, alla ricerca della medicina migliore per provare a risalire la china.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ASSIST ROSSAZZURRI: Cicerelli e Casasola davanti a tutti
Articolo successivo
CATANIA-TEAM ALTAMURA: dove seguire la partita in tv e streaming
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency