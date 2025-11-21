venerdì, 21 Novembre 2025
IntervisteLega Pro

SERIE C – Di Bari (all. Casarano) torna sulla vittoria col Catania: “Sofferto senza concedere più di tanto, giornata storica”

Vito Di Bari, tecnico del Casarano, torna sulla vittoriosa prestazione contro il Catania che ha permesso ai pugliesi di riassaporare il gusto dei tre punti dopo un periodo molto negativo in termini di risultati in campionato:

“Era importante applicare questo cerotto alla ferita. Le prestazioni ci sono sempre state ma è importante anche il risultato per l’umore dell’ambiente e per dare un premio al lavoro. Il premio è arrivato contro il Catania, che era la prima della classe. Abbiamo sofferto ma senza concedere più di tanto. Siamo stati bravi a sfruttare la prima occasione per andare in vantaggio e difenderlo. La gara è stata preparata particolarmente bene perchè sapevamo l’importanza dell’avversario”.

“E’ stata una di quelle giornate che rimangono scolpite nella storia, una giornata bellissima di calcio con una coreografia che per tutta la settimana ha girato per i nostri telefoni. I ragazzi ci tenevano tantissimo. Hanno fatto un buon lavoro in fase di non possesso concedendo al Catania solo un lato, lì siamo stati bravi ad andare forte. Abbiamo un pò sofferto negli ultimi minuti soprattutto queste palle lunghe che il Catania metteva, brava in special modo la difesa a tenere gli etnei lontani dalla porta”.

