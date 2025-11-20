SERIE C: ecco le gare della 15/a giornata. Match clou a Cosenza, insidia Potenza per la Salernitana

Venerdì, sabato e domenica via alle gare valevoli per la 15/a giornata del girone C di Serie C. Audace Cerignola e Crotone cercano conferme, andandosi a sfidare al “Monterisi”. Il Casarano, dopo avere interrotto la serie negativa piegando la resistenza del Catania, renderà visita al Giugliano. Il Siracusa, galvanizzato dalle ultime vittorie, affronterà in casa un Team Altamura a caccia di riscatto. La Casertana torna sul rettangolo verde dopo il rinvio del match con l’Atalanta U23 provando a vincere sul campo del Sorrento.
Il Trapani, sconfitto a Potenza, ha la possibilità di rialzare prontamente la testa in casa contro la penultima della classe, il Foggia. Il Monopoli, caduto nettamente a Benevento, se la vedrà con il fanalino di coda AZ Picerno. Momento positivo attraversato dalla Cavese, che mira a trovare continuità nel contesto di una sfida insidiosa con l’Atalanta U23. Ostacolo Latina per il Catania al “Massimino”. Esame importante per il Benevento a Cosenza, in quello che rappresenta il match clou di giornata mentre la Salernitana sarà di scena all’Arechi, dove il Potenza tenterà di dare seguito alla convincente prestazione offerta col Trapani.
VENERDI’ 21 NOVEMBRE
Audace Cerignola – Crotone (20:30)
SABATO 22 NOVEMBRE
Giugliano – Casarano (14:30)
Siracusa – Team Altamura (14:30)
Sorrento – Casertana (14:30)
Trapani – Foggia (14:30)
Monopoli – AZ Picerno (17:30)
DOMENICA 23 NOVEMBRE
Cavese – Atalanta U23 (12:30)
Catania – Latina (14:30)
Cosenza – Benevento (14:30)
Salernitana – Potenza (17:30)
CLASSIFICA
1.Salernitana 30 punti : gol fatti 20, gol subiti 14, diff. reti +6, gare giocate 14
2.Benevento 29 punti : gol fatti 26, gol subiti 9, diff. reti +17, gare giocate 14
3.Catania 28 punti : gol fatti 25, gol subiti 8, diff. reti +17, gare giocate 14
4.Cosenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 14, diff. reti +13, gare giocate 14
5.Monopoli 22 punti : gol fatti 17, gol subiti 17, diff. reti =, gare giocate 14
6.Crotone 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 12, diff. reti +10, gare giocate 14
7.Casarano 21 punti : gol fatti 23, gol subiti 25, diff. reti -2, gare giocate 14
8.Casertana 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 17, diff. reti =, gare giocate 13
9.Potenza 19 punti : gol fatti 19, gol subiti 21, diff. reti -2, gare giocate 14
10.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 16, diff. reti +6, gare giocate 13
11.*Trapani 17 punti : gol fatti 21, gol subiti 13, diff. reti +8, gare giocate 14
12.Cavese 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 17, diff. reti -1, gare giocate 14
13.Audace Cerignola 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 22, diff. reti -6, gare giocate 14
14.Giugliano 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 23, diff. reti -8, gare giocate 14
15.Team Altamura 15 punti : gol fatti 13, gol subiti 22, diff. reti -9, gare giocate 14
16.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 17, diff. reti -8, gare giocate 14
17.Sorrento 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 18, diff. reti -4, gare giocate 14
18.Siracusa 12 punti : gol fatti 14, gol subiti 22, diff. reti -8, gare giocate 14
19.Foggia 11 punti : gol fatti 7, gol subiti 22, diff. reti -15, gare giocate 14
20.AZ Picerno 10 punti : gol fatti 18, gol subiti 32, diff. reti -14, gare giocate 14
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
