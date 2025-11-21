SERIE C – Faggiano (D.S. Salernitana): “In questo campionato servono i punti, non importa come”

Si gode l’attuale primato in classifica il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, che commenta così la situazione ai microfoni di LiraTV:

“Il primo posto in classifica dopo 14 giornate di campionato rappresenta un buon risultato ma non ci accontentiamo. Possiamo fare di più, non è semplice perchè troviamo sempre squadre che vogliono fare bella figura. Se giocassimo meglio e perdessimo, non so i commenti da quale parte andrebbero, io tante volte preferisco soffrire ma vincere piuttosto che fare un’ottima partita e perdere. Soprattutto in Lega Pro servono i punti. Stiamo sempre nell’area avversaria, un pò mi rammarica un tempo disputato a Latina, per il resto abbiamo dimostrato di trovarci sempre nell’area di rigore avversaria e mi prendo il pareggio col Crotone. Siamo stati primi dall’inizio del campionato, tranne dopo una sola partita. Ad Altamura durante l’intervallo ci siamo guardati tutti in faccia dicendo che avremmo dovuto vincere, perchè questo è il nostro motto dal primo all’ultimo giorno di allenamento fino ad arrivare alla partita”.

