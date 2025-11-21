venerdì, 21 Novembre 2025
HomeCatania NewsEx RossoazzurriSERIE C - Faggiano (D.S. Salernitana): "In questo campionato servono i punti,...
Ex RossoazzurriIntervisteLega Pro

SERIE C – Faggiano (D.S. Salernitana): “In questo campionato servono i punti, non importa come”

Redazione
By Redazione
0
0
foto salernitana.it

Si gode l’attuale primato in classifica il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, che commenta così la situazione ai microfoni di LiraTV:

“Il primo posto in classifica dopo 14 giornate di campionato rappresenta un buon risultato ma non ci accontentiamo. Possiamo fare di più, non è semplice perchè troviamo sempre squadre che vogliono fare bella figura. Se giocassimo meglio e perdessimo, non so i commenti da quale parte andrebbero, io tante volte preferisco soffrire ma vincere piuttosto che fare un’ottima partita e perdere. Soprattutto in Lega Pro servono i punti. Stiamo sempre nell’area avversaria, un pò mi rammarica un tempo disputato a Latina, per il resto abbiamo dimostrato di trovarci sempre nell’area di rigore avversaria e mi prendo il pareggio col Crotone. Siamo stati primi dall’inizio del campionato, tranne dopo una sola partita. Ad Altamura durante l’intervallo ci siamo guardati tutti in faccia dicendo che avremmo dovuto vincere, perchè questo è il nostro motto dal primo all’ultimo giorno di allenamento fino ad arrivare alla partita”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
REPORT MEDICO: altra tegola, Ierardi si sottoporrà ad intervento chirurgico
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency