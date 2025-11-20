giovedì, 20 Novembre 2025
SERIE C – Ferrara (Cosenza): “Possiamo dare filo da torcere a Salernitana, Benevento e Catania fino alla fine”

Salernitana, Benevento e Catania? Nella corsa alla promozione diretta vuole provare ad inserirsi anche il Cosenza. Il terzino rossoblu Antonio Ferrara ci crede, mentre si avvicina lo scontro con il Benevento nella 15/a giornata del girone C di Serie C. Queste le sue parole alla Gazzetta del Sud: “Quello col Benevento sarà un match molto duro, sappiamo che i sanniti aspirano alla vittoria del campionato ma noi possiamo dire la nostra. Ci sono i presupposti per fare una stagione di spessore. Abbiamo tanti giocatori che con questa categoria non hanno nulla a che fare. Del resto molti di loro un anno fa giocavano in Serie B. Ciò che può fare veramente la differenza è il gruppo. Ho respirato l’aria di differenti spogliatoi e posso dire con certezza che qui si sta creando qualcosa di speciale, dentro e fuori dal terreno di gioco. Penso che possiamo dare filo da torcere a Salernitana, Benevento e Catania fino alla fine”.

