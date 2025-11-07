SERIE C: Foggia, Barilari nuovo allenatore. Trapani, scatta un nuovo deferimento

Tutto nel giro di poche ore. Prima la risoluzione consensuale con Delio Rossi, poi la decisione di virare sul profilo dell’ex Sorrento e Virtus Entella Enrico Barilari per la sostituzione del tecnico. Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Foggia ha preparato per lui un contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo a favore della società. Sarà la scelta giusta per rilanciare le sorti della squadra? Per quanto concerne il mondo della Serie C girone C, inoltre, scatta un nuovo deferimento dalla Procura Federale per violazioni amministrative nei confronti del Trapani, attualmente penalizzato di 8 punti in classifica.

Il motivo? Mancato pagamento, entro la stessa scadenza del 16 ottobre 2025, degli emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025, nonché per il mancato versamento dei contributi INPS, delle ritenute IRPEF e dei contributi destinati al fondo di fine carriera. È inoltre contestata l’esecuzione di parte dei pagamenti tramite conti correnti differenti da quello ufficialmente intestato a F.C. Trapani 1905 s.r.l. e destinato alla gestione delle obbligazioni di natura retributiva e previdenziale.

La società granata però assicura “di aver inviato tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati ai giocatori, ai tesserati con annessi gli “incentivi all’esodo”, nonché di aver ottemperato alle scadenze IRPEF ed INPS”. Il presidente Valerio Antonini aggiunge: “Siamo assolutamente certi che questo deferimento si chiuderà con un nulla di fatto. Ci sorprende che l’intera documentazione, inviata dal nostro legale Avv. Paolo Rodella alla Procura Federale, non abbia comportato l’archiviazione immediata. Avremo modo e tempo – nelle sedi opportune – di far valere la nostra posizione“.

