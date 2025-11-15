SERIE C: i risultati del sabato calcistico. Cosenza a -2 dal Catania. Bene anche Siracusa e Crotone

In attesa delle gare domenicali e del posticipo di lunedì sera, vediamo cosa è successo in occasione delle partite disputate nel sabato calcistico per la 14/a giornata del girone C di Serie C. Il Casarano ritrova la vittoria battendo di misura il Catania. Successo casalingo anche per il Crotone, piegando la resistenza del Sorrento per 3-1. Acuto esterno del Cosenza che, imponendosi a Latina (0-1), sale a -2 dal Catania. Siracusa corsaro a Picerno nello scontro diretto in chiave salvezza (1-2). Di seguito i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

SABATO 15 NOVEMBRE

Casarano 1-0 Catania

8′ Cajazzo

Crotone 3-1 Sorrento

12′ Gomez rig. (C), 30′ Maggio (C), 52′ Sabbatani (S), 71′ Piovanello (C)

Latina 0-1 Cosenza

4′ Mazzocchi

AZ Picerno 1-2 Siracusa

43′ Ba (S), 47′ Bianchi (P), 55′ Guadagni (S)

CLASSIFICA

1.Catania 28 punti : gol fatti 25, gol subiti 8, diff. reti +17, gare giocate 14

2.Salernitana 27 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 13

3.Benevento 26 punti : gol fatti 23, gol subiti 8, diff. reti +15, gare giocate 13

4.Cosenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 14, diff. reti +13, gare giocate 14

5.Monopoli 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 14, diff. reti +2, gare giocate 13

6.Crotone 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 12, diff. reti +10, gare giocate 14

7.Casarano 21 punti : gol fatti 23, gol subiti 25, diff. reti -2, gare giocate 14

8.Casertana 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 17, diff. reti =, gare giocate 13

9.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 16, diff. reti +6, gare giocate 13

10.*Trapani 17 punti : gol fatti 20, gol subiti 11, diff. reti +9, gare giocate 13

11.Potenza 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 20, diff. reti -3, gare giocate 13

12.Team Altamura 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 20, diff. reti -8, gare giocate 13

13.Giugliano 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 22, diff. reti -7, gare giocate 13

14.Cavese 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 17, diff. reti -1, gare giocate 13

15.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 17, diff. reti -8, gare giocate 14

16.Audace Cerignola 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 22, diff. reti -7, gare giocate 13

17.Sorrento 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 18, diff. reti -4, gare giocate 14

18.Siracusa 12 punti : gol fatti 14, gol subiti 22, diff. reti -8, gare giocate 14

19.AZ Picerno 10 punti : gol fatti 18, gol subiti 32, diff. reti -14, gare giocate 14

20.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 21, diff. reti -15, gare giocate 13

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

DOMENICA 16 NOVEMBRE

Benevento – Monopoli (12:30)

Team Altamura – Salernitana (14:30)

Giugliano – Audace Cerignola (14:30)

Potenza – Trapani (14:30)

Casertana – Atalanta U23 (17:30 – rinviata al 3 dicembre)

LUNEDI’ 17 NOVEMBRE

Foggia – Cavese (20:30)

