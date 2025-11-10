SERIE C: il Catania si prende la vetta, Salernitana fermata sul pari

C’era attesa per l’esito del posticipo tra Salernitana e Crotone all’Arechi, valido per la 13/a giornata del girone C di Serie C. Nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il match, rimasto fermo sullo 0-0 fino al triplice fischio dell’arbitro. In realtà i padroni di casa avevano trovato la via della rete nel corso della ripresa, ma il gol è stato annullato a seguito di revisione al FVS. Pareggio che determina il sorpasso del Catania in vetta, con la Salernitana a +1 sul Benevento terzo. Riportiamo di seguito la classifica aggiornata, riepilogando anche i risultati maturati su tutti i campi:

CLASSIFICA

1.Catania 28 punti : gol fatti 25, gol subiti 7, diff. reti +18, gare giocate 13

2.Salernitana 27 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 13

3.Benevento 26 punti : gol fatti 23, gol subiti 8, diff. reti +15, gare giocate 13

4.Cosenza 23 punti : gol fatti 26, gol subiti 14, diff. reti +12, gare giocate 13

5.Monopoli 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 14, diff. reti +2, gare giocate 13

6.Casertana 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 17, diff. reti =, gare giocate 13

7.Crotone 18 punti : gol fatti 19, gol subiti 11, diff. reti +8, gare giocate 13

8.Casarano 18 punti : gol fatti 22, gol subiti 25, diff. reti -3, gare giocate 13

9.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 16, diff. reti +6, gare giocate 13

10.*Trapani 17 punti : gol fatti 20, gol subiti 11, diff. reti +9, gare giocate 13

11.Potenza 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 20, diff. reti -3, gare giocate 13

12.Team Altamura 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 20, diff. reti -8, gare giocate 13

13.Giugliano 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 22, diff. reti -7, gare giocate 13

14.Cavese 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 17, diff. reti -1, gare giocate 13

15.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 16, diff. reti -7, gare giocate 13

16.Audace Cerignola 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 22, diff. reti -7, gare giocate 13

17.Sorrento 13 punti : gol fatti 13, gol subiti 15, diff. reti -2, gare giocate 13

18.AZ Picerno 10 punti : gol fatti 17, gol subiti 30, diff. reti -13, gare giocate 13

19.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 21, diff. reti -15, gare giocate 13

20.Siracusa 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 21, diff. reti -9, gare giocate 13

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

RISULTATI 13/a GIORNATA

Cavese 3-0 Potenza

17′ Fusco, 26′ Alastra aut., 63′ Sorrentino rig.

Atalanta U23 0-1 Giugliano

46′ Prado

Trapani 2-1 AZ Picerno

6′ Abreu (P), 80′ Fischnaller rig. (T), 90’+5 Fischnaller (T)

Cosenza 4-1 Casarano

45′ D’Alena aut. (CO), 50′ Ricciardi (CO), 63′ Chiricò (CA), 87′ Cannavò (CO), 90’+2 Achour (CO)

Catania 2-0 Team Altamura

71′ Di Gennaro, 76′ Cicerelli

Siracusa 3-1 Latina

1′ Zanini (S), 80′ Parigini rig. (S), 90’+2 Di Giovannantonio (L), 90’+6 Cancellieri (S)

Monopoli 1-1 Casertana

6′ Longo rig. (M), 68′ Casarotto (C)

Sorrento 1-2 Audace Cerignola

12′ Martinelli (C), 51′ Gambale (C), 88′ Bolsius (S)

Foggia 0-3 Benevento

48′ Tumminello, 56′ Mignani, 87′ Talia

Salernitana 0-0 Crotone

