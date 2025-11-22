sabato, 22 Novembre 2025
Lega Pro

SERIE C: il girone C si conferma duro e pieno d’insidie, cade il Crotone a Cerignola

foto Tv7 Benevento

Girone C di Serie C sempre più difficile e dall’esito incerto. Il Crotone, formazione attrezzata che aveva dato confortanti segnali di risveglio di recente a Salerno e contro il Sorrento, cede l’intera posta in palio all’Audace Cerignola. Finisce 2-0 l’anticipo del “Monterisi”, gol messi a segno entrambi nel secondo tempo da Gambale (62′) e Cretella (69′). Ospiti incapaci di concretizzare le varie occasioni costruite, padroni di casa letali nelle ripartenze che festeggiano davanti ai propri tifosi la terza vittoria consecutiva portandosi -2 dal Crotone stesso in classifica. Di seguito le altre partite in programma per la 15/a giornata, sabato e domenica:

SABATO 22 NOVEMBRE
Giugliano – Casarano (14:30)
Siracusa – Team Altamura (14:30)
Sorrento – Casertana (14:30)
Trapani – Foggia (14:30)
Monopoli – AZ Picerno (17:30)

DOMENICA 23 NOVEMBRE
Cavese – Atalanta U23 (12:30)
Catania – Latina (14:30)
Cosenza – Benevento (14:30)
Salernitana – Potenza (17:30)

