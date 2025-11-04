martedì, 4 Novembre 2025
SERIE C – Manconi (Benevento): “A Catania senza il rigore avremmo anche potuto vincere…”

L’attaccante del Benevento Jacopo Manconi, ospite di OttoChannel, parla del momento attraversato dalla sua squadra: “Le partite fatte fuori casa le abbiamo quasi sempre dominate. Poi parliamo di episodi. Perchè a Catania, se non concedi il rigore, finisce 0-0 rischiando anche di poterla vincere visto che abbiamo dominato. Sono episodi, magari dobbiamo ‘sporcarci’ di più perchè se fuori casa stiamo perdendo punti vuol dire che qualcosa che non va c’è. Non è che vero che manca la cazzimma in alcuni giocatori. Dobbiamo essere un pò più sporchi, capire meglio determinati momenti delle partite, commettere meno errori. Siamo una squadra compatta, devi anche adattarti alle situazioni. Possiamo e dobbiamo migliorare perchè c’è la volontà di disputare un campionato importantissimo”.

