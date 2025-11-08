sabato, 8 Novembre 2025
SERIE C: Mangia di nuovo avversario del Catania, quel derby al timone del Palermo…

Lo si ricorda per avere allenato tra A e B in club come Palermo, Italia U21, Spezia, Bari e Ascoli dopo la gavetta maturata nelle serie inferiori. Devis Mangia ha poi salutato il nostro Paese allenando in Romania (Universitatea Craiova) e Malta (nazionale). Tre anni fa lasciò la Nazionale di Malta dopo essere accusato di molestie sessuali, risultando in realtà totalmente estraneo alle accuse, derubricate a “condotta impropria”. Quest’anno è tornato in Italia, accettando la proposta del Team Altamura, avversario domenica al “Massimino”.

Tra i precedenti confronti con i rossazzurri, significativo quello risalente a dicembre 2011: allora Mangia sedeva sulla panchina del Palermo e pagò con l’esonero la sconfitta per 2-0 caratterizzata dai gol di Lodi e Maxi Lopez nel derby di Catania, in Serie A. Alla vigilia del match per scaramanzia portò un panettone in conferenza stampa, ma non andò bene. “Quell’anno a Palermo si doveva ripartire da zero, della vecchia guardia erano rimasti soltanto Miccoli e Balzaretti. Ricordo la scena del panettone ma fu una cosa organizzata a tavolino con la società. Anche Zamparini era d’accordo. Volevamo distogliere l’attenzione dal derby, penso però che in quel momento mi mancava l’ausilio di un ds, ovvero un punto di riferimento”, ha commentato lo stesso Mangia tempo fa.

