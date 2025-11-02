SERIE C – Pagni: “Vedo il Catania in pole davanti a Salernitana e Benevento”

Ospite di ‘A Tutta C’, trasmissione in onda su TMW Radio e Il 61, il Direttore Sportivo Danilo Pagni – che raggiunse il punto più alto della carriera quando, nella stagione 2017-2018, diventò collaboratore dell’area tecnica del Milan – parla delle società più ambiziose nel girone C di Serie C:

“Le ho viste tutte, sia in casa che fuori casa. Sono tre squadre, tre società che hanno investito cifre incredibili. Non hanno badato a spese, hanno anche l’età media alta, quindi sono condannate a vincere. La vittoria è figlia di tante cause e concause, di episodi. Voi descrivete questa Serie C come se fosse qualcosa di incredibile ma secondo me il Benevento, rispetto alle ultime dieci squadre, è la squadra meno forte. Anche se fa giocare qualche giovane e ha fatto plusvalenza. Hanno fatto un grande lavoro nel settore giovanile, ma io ho lavorato con Auteri e posso dire che questa non è la squadra più forte che il Benevento ha avuto”.

“Il Catania è un’ottima squadra, ha un condottiero abituato a vincere, come ha vinto Auteri, la Salernitana non ha badato a spese, è una squadra strutturata. Quando va in svantaggio rimonta, però da qui a dire chi mi ha convinto di più è difficile. Sicuramente vedo in pole position il Catania, perché mi dà ad oggi l’impressione di quella squadra che ha ciccato qualche partita, ma ha reagito in maniera brillante, prende pochi gol, adesso segnano un po’ tutti”.

“Non mi sbilancerei a dare una sentenza, sicuramente sono queste tre squadre condannate a vincere, ma non facciamo passare questa Serie C per una Serie C mostruosa, perché non lo è. La stessa Salernitana che ho affrontato più volte in C1 è una squadra fisica, strutturata, ma può vincere chiunque. Il Benevento, da parte sua, gioca con qualche giovane rampante, perché gli è riuscita l’operazione del portiere. Anche il Crotone, è una buona squadra, però non si consacra mai”.

