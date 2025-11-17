SERIE C – Petrone: “Girone C tirato, sarà una continua alternanza al vertice della classifica fino alla fine”

Mario Petrone, tecnico che fu allenatore del Catania per un brevissimo periodo nella stagione 2016/17, è intervenuto nel corso ‘A Tutta C’, trasmissione in onda su TMW Radio e Il 61. A suo avviso saranno 4-5 le squadre del girone C di Serie C che se la giocheranno fino in fondo per la promozione diretta, soprattutto le attuali prime tre della classe. Queste le parole di Petrone:

“È un girone che rispecchia un po’ i valori dei vari organici. Il Cosenza parliamo comunque di una società retrocessa dalla B, quindi ha una base sicura. L’avevamo messo anche un po’ con il Crotone in quelle cinque squadre che potessero giocarsi sia la vittoria del campionato che attraverso i play-off perché hanno organici importanti. Non mi meraviglio che il Cosenza si sia ripreso, piuttosto una serie un po’ negativa del Crotone che ha trovato comunque la vittoria in casa. Queste squadre stanno facendo il loro campionato, cambieranno un po’ da qua alla fine. Chi sta al vertice si alterneranno un po’ tra Salernitana, Catania, Benevento e forse anche il Cosenza. Però io credo che le ultime cinque partite in questo girone saranno fondamentali per la vittoria del campionato. Questo è un girone che rivedremo così fino alla fine, perché il livello su è molto alto e i campi del sud sono difficili. Vedi la Salernitana che espugna il campo di Altamura al 93°, perché non sono campi facili dove andare a giocare e vincere a mani basse. È un girone tirato”.

