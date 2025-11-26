giovedì, 27 Novembre 2025
SERIE C: Porro, dall’intervento “killer” su Cicerelli a portiere improvvisato e decisivo in Coppa Italia

Bersagliato dalle critiche dei tifosi catanesi, inferociti dopo il bruttissimo fallo che ha procurato un infortunio serio ad Emmanuele Cicerelli domenica, l’esterno Mattia Morro – soltanto ammonito al “Massimino” – è stato protagonista in Coppa Italia Serie C, sul campo dell’Arezzo. Il Latina ha ottenuto il passaggio ai quarti di finale della competizione riuscendo ad avere la meglio nella lotteria dei rigori. Dopo lo 0-0 maturato nei minuti regolamentari, Porro si è rivelato decisivo da portiere improvvisato, difendendo i pali quando l’arbitro ha espulso l’estremo difensore Basti e la squadra pontina aveva esaurito i cambi. Incredibilmente Porro, che aveva intuito le conclusioni di Tito e Iaccarino, ha neutralizzato il tiro di Righetti dal dischetto contribuendo al passaggio del turno del Latina.

