SERIE C: programmazione gare Catania dalla 17/a alla 20/a giornata

La Lega Pro riporta il programma gare dalla 17ª giornata di andata alla 1ª giornata di ritorno nelle date e con i relativi orari. Viene precisato che le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive. Questo il calendario del Catania riferito ai turni di campionato in questione:
GIORNATA 17, Venerdì 5 Dicembre, Catania-Crotone (20:30)
GIORNATA 18, Domenica 14 Dicembre, Potenza-Catania (14:30)
GIORNATA 19, Domenica 21 Dicembre, Catania-Atalanta U23 (14:30)
GIORNATA 20, Domenica 4 Gennaio, Foggia-Catania (12:30)
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***