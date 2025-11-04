martedì, 4 Novembre 2025
HomeLega ProCalendarioSERIE C: programmazione gare Catania dalla 17/a alla 20/a giornata
Catania NewsLega ProCalendarioPrimo Piano

SERIE C: programmazione gare Catania dalla 17/a alla 20/a giornata

Redazione
By Redazione
0
105
foto Catania FC

La Lega Pro riporta il programma gare dalla 17ª giornata di andata alla 1ª giornata di ritorno nelle date e con i relativi orari. Viene precisato che le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive. Questo il calendario del Catania riferito ai turni di campionato in questione:

GIORNATA 17, Venerdì 5 Dicembre, Catania-Crotone (20:30)
GIORNATA 18, Domenica 14 Dicembre, Potenza-Catania (14:30)
GIORNATA 19, Domenica 21 Dicembre, Catania-Atalanta U23 (14:30)
GIORNATA 20, Domenica 4 Gennaio, Foggia-Catania (12:30)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SITUAZIONE DISCIPLINARE: non solo Quaini, anche Di Tacchio in diffida
Articolo successivo
VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA: arbitra Sacchi di Macerata, statistiche e precedenti del direttore di gara
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency