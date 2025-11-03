SERIE C – Raffaele (all. Salernitana): “Il 2-0 di Catania ci ha messo mentalmente giù, ma abbiamo grande continuità di rendimento. Campionato molto equilibrato”

La Salernitana manca il possibile allungo in classifica, venendo fermato sul pari dal Latina. L’allenatore Giuseppe Raffaele fa il punto della situazione in sala stampa:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, avremmo voluto partire forte per determinare la gara e invece abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e sono stato costretto a cambiare modulo perchè non riuscivamo ad essere puliti e giocare su quanto preparato. Nella ripresa invece non siamo riusciti a trovare il guizzo ma grande forza d’urto, c’è stata una bella reazione, disputando una buona gara e cercando il gol che, purtroppo, nonostante ottimi sviluppi non è arrivato con un dominio del centrocampo. Avremmo potuto aggredire meglio qualche seconda palla”.

“Il campionato è difficile e tante volte l’interpretazione delle gare non è così facile come sembra. Non voglio essere scontato ma a Latina hanno perso punti squadre che vogliono vincere il torneo come noi. Prendiamo le cose positive e continuiamo a lavorare, fino ad oggi abbiamo avuto grande continuità di rendimento a parte il 2-0 ci ha messo un pò mentalmente giù – e non deve succedere – a Catania“.

“La nostra forza deve continuare ad essere quella di capire che siamo all’interno di questo campionato, fino ad oggi lo abbiamo dimostrato anche durante partite difficili. A differenza di altre piazze e società che non hanno capito e militano in C da tanti anni. Altre squadre hanno avuto dei risultati roboanti ma anche delle situazioni negative. Il campionato si deciderà molto più avanti. Noi abbiamo tante caratteristiche che ci possono aiutare a giocarcelo al massimo. Può capitare qualche prestazione in cui il gioco corale non è bellissimo e qualche individualità è al di sotto dello standard”.

“Vedo un campionato molto equilibrato ogni domenica. Per molti le candidate per la vittoria finale sono Catania, Benevento e la nostra squadra ma in ogni partita per vincere devi fare una grande prestazione. Anche la Casertana è un’ottima squadra, il Cosenza non ha nulla da invidiare nonostante tenga un profilo più basso, il Crotone è un’altra squadra molto forte in tanti settori di campo. Si è elevato di molto il valore medio di un campionato che è davvero combattuto. Chi avrà intelligenza, pazienza e lavorerà bene sul piano della continuità ha più possibilità di vincere il campionato. Io sono soddisfatto del gruppo a disposizione, tutta Salerno può stare tranquilla perchè la squadra riesce ad impattare le gare, al netto di qualche difficoltà. Continuando a lavorare come stiamo facendo possiamo dare tante soddisfazioni a quesa città”.

