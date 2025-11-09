SERIE C: risultati e classifica, vince anche il Benevento. Ora riflettori puntati su Salernitana-Crotone

Aspettando l’esito del posticipo di lunedì sera tra Salernitana e Crotone, riportiamo tutti i risultati maturati sugli altri campi in occasione della 13/a giornata del girone C di Serie C, con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata. Dopo le gare disputate venerdì e sabato, spazio al turno domenicale. Importante vittoria del Siracusa, che rialza la testa in casa al cospetto del Latina. Segnali di risveglio dell’Audace Cerignola, che interrompe la serie negativa di risultati andando a vincere sul campo del Sorrento. La Casertana ferma il Monopoli sul pari al “Veneziani”. Vince nettamente il Benevento a Foggia salendo a quota 26 punti.

RISULTATI

Cavese 3-0 Potenza

17′ Fusco, 26′ Alastra aut., 63′ Sorrentino rig.

Atalanta U23 0-1 Giugliano

46′ Prado

Trapani 2-1 AZ Picerno

6′ Abreu (P), 80′ Fischnaller rig. (T), 90’+5 Fischnaller (T)

Cosenza 4-1 Casarano

45′ D’Alena aut. (CO), 50′ Ricciardi (CO), 63′ Chiricò (CA), 87′ Cannavò (CO), 90’+2 Achour (CO)

Catania 2-0 Team Altamura

71′ Di Gennaro, 76′ Cicerelli

Siracusa 3-1 Latina

1′ Zanini (S), 80′ Parigini rig. (S), 90’+2 Di Giovannantonio (L), 90’+6 Cancellieri (S)

Monopoli 1-1 Casertana

6′ Longo rig. (M), 68′ Casarotto (C)

Sorrento 1-2 Audace Cerignola

12′ Martinelli (C), 51′ Gambale (C), 88′ Bolsius (S)

Foggia 0-3 Benevento

48′ Tumminello, 56′ Mignani, 87′ Talia

LUNEDI’ 10 NOVEMBRE

Salernitana – Crotone (20:30)

CLASSIFICA

1.Catania 28 punti : gol fatti 25, gol subiti 7, diff. reti +18, gare giocate 13

2.Benevento 26 punti : gol fatti 23, gol subiti 8, diff. reti +15, gare giocate 13

3.Salernitana 26 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 12

4.Cosenza 23 punti : gol fatti 26, gol subiti 14, diff. reti +12, gare giocate 13

5.Monopoli 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 14, diff. reti +2, gare giocate 13

6.Casertana 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 17, diff. reti =, gare giocate 13

7.Casarano 18 punti : gol fatti 22, gol subiti 25, diff. reti -3, gare giocate 13

8.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 16, diff. reti +6, gare giocate 13

9.Crotone 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 11, diff. reti +8, gare giocate 12

10.*Trapani 17 punti : gol fatti 20, gol subiti 11, diff. reti +9, gare giocate 13

11.Potenza 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 20, diff. reti -3, gare giocate 13

12.Team Altamura 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 20, diff. reti -8, gare giocate 13

13.Giugliano 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 22, diff. reti -7, gare giocate 13

14.Cavese 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 17, diff. reti -1, gare giocate 13

15.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 16, diff. reti -7, gare giocate 13

16.Audace Cerignola 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 22, diff. reti -7, gare giocate 13

17.Sorrento 13 punti : gol fatti 13, gol subiti 15, diff. reti -2, gare giocate 13

18.AZ Picerno 10 punti : gol fatti 17, gol subiti 30, diff. reti -13, gare giocate 13

19.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 21, diff. reti -15, gare giocate 13

20.Siracusa 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 21, diff. reti -9, gare giocate 13

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

