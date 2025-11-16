SERIE C: Salernitana ok con doppio rigore, cade il Trapani a Potenza. Catania terzo. Risultati e classifica

Aspettando l’esito del posticipo di lunedì sera Foggia-Cavese, sono scese in campo tutte le altre formazioni del girone C di Serie C per la 14/a giornata, ad eccezione di Casertana e Atalanta U23, il cui confronto è stato rinviato al 3 dicembre per le convocazioni nelle nazionali di categoria di più giocatori nerazzurri. Dopo le gare giocate sabato e la vittoria del Benevento ai danni del Monopoli che riporta i sanniti in vetta, nel pomeriggio domenicale si sono registrati gli acuti di Potenza e Audace Cerignola rispettivamente contro Trapani e Giugliano. Vittoria in rimonta della Salernitana con doppio rigore sul campo del Team Altamura. Ecco nel dettaglio tutti i risultati con i marcatori delle rispettive gare e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Casarano 1-0 Catania

8′ Cajazzo

Crotone 3-1 Sorrento

12′ Gomez rig. (C), 30′ Maggio (C), 52′ Sabbatani (S), 71′ Piovanello (C)

Latina 0-1 Cosenza

4′ Mazzocchi

AZ Picerno 1-2 Siracusa

43′ Ba (S), 47′ Bianchi (P), 55′ Guadagni (S)

Benevento 3-1 Monopoli

9′ Lamesta (B), 28′ Ricci (B), 51′ Prisco (B), 90’+5 Ronco (M)

Team Altamura 1-2 Salernitana

11′ Rosafio (A), 53′ Liguori rig. (S), 90’+4 Golemic rig. (S)

Giugliano 0-1 Audace Cerignola

51′ Parlato

Potenza 2-1 Trapani

21′ Anatriello (P), 72′ De Marco (P), 90′ Grandolfo (T)

Casertana – Atalanta U23 (17:30 – rinviata al 3 dicembre)

LUNEDI’ 17 NOVEMBRE

Foggia – Cavese (20:30)

CLASSIFICA

1.Salernitana 30 punti : gol fatti 20, gol subiti 14, diff. reti +6, gare giocate 14

2.Benevento 29 punti : gol fatti 26, gol subiti 9, diff. reti +17, gare giocate 14

3.Catania 28 punti : gol fatti 25, gol subiti 8, diff. reti +17, gare giocate 14

4.Cosenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 14, diff. reti +13, gare giocate 14

5.Monopoli 22 punti : gol fatti 17, gol subiti 17, diff. reti =, gare giocate 14

6.Crotone 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 12, diff. reti +10, gare giocate 14

7.Casarano 21 punti : gol fatti 23, gol subiti 25, diff. reti -2, gare giocate 14

8.Casertana 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 17, diff. reti =, gare giocate 13

9.Potenza 19 punti : gol fatti 19, gol subiti 21, diff. reti -2, gare giocate 14

10.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 16, diff. reti +6, gare giocate 13

11.*Trapani 17 punti : gol fatti 21, gol subiti 13, diff. reti +8, gare giocate 14

12.Audace Cerignola 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 22, diff. reti -6, gare giocate 14

13.Team Altamura 15 punti : gol fatti 13, gol subiti 22, diff. reti -9, gare giocate 14

14.Giugliano 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 23, diff. reti -8, gare giocate 14

15.Cavese 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 17, diff. reti -1, gare giocate 13

16.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 17, diff. reti -8, gare giocate 14

17.Sorrento 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 18, diff. reti -4, gare giocate 14

18.Siracusa 12 punti : gol fatti 14, gol subiti 22, diff. reti -8, gare giocate 14

19.AZ Picerno 10 punti : gol fatti 18, gol subiti 32, diff. reti -14, gare giocate 14

20.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 22, diff. reti -15, gare giocate 13

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***