domenica, 2 Novembre 2025
SERIE C: Salernitana, solo un pari a Latina. Catania a -1 dai granata

foto tuttosalernitana.com

In casa rossazzurra c’era attesa soprattutto per l’evolversi della partita della Salernitana sul campo del Latina, valida per la 12/a giornata del girone C di Serie C. Lo 0-0 finale maturato al Francioni riporta i granata in vetta salendo a quota 26 punti, ripristinando il punto di vantaggio sul Catania.

Aumenta, invece, il rammarico etneo dopo il pari beffa di Caserta in extremis. Se i rossazzurri fossero riusciti a difendere il prezioso vantaggio fino all’ultimo istante al Pinto avrebbero, infatti, scavalcato proprio la Salernitana al primo posto. Distacco invariato, dunque, rispetto al precedente turno di campionato. Catania che riproverà ad inseguire la vetta domenica prossima, quando se la vedrà in casa con il Team Altamura mentre la Salernitana affronterà il Crotone all’Arechi nel posticipo.

===>>> SERIE C: 12/a giornata, tutti i risultati e la classifica. Il Catania mantiene due punti di vantaggio sul Benevento

