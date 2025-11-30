domenica, 30 Novembre 2025
SERIE C – Scognamillo (Benevento): “A Catania gara decisa da episodi. Non dobbiamo temere nessuno perchè siamo molto forti”

Intervistato dal quotidiano La Città, il difensore del Benevento Stefano Scognamillo parla delle ambizioni della squadra giallorossa in questo campionato:

“Non è presunzione, ma non dobbiamo temere nessuno. La Serie C è una categoria che ho fatto per tanti anni, se non ti mentalizzi subito vai in difficoltà. Mentalmente e fisicamente spendi molto, il nostro è un girone molto tosto. Per la promozione diretta è una corsa a quattro, ma fino all’ultima giornata può accadere di tutto. Non ho mai trovato un avversario che ci ha messo sotto, a volte le gare sono state decise dagli episodi. Mi viene in mente la trasferta di Catania. Ora arriva la Salernitana e dobbiamo essere più cattivi nelle varie dinamiche di gioco”.

“Siamo convinti del lavoro che stiamo facendo, guardiamo in casa nostra e vogliamo toglierci soddisfazioni sapendo che, a prescindere da come finirà, non saranno punti determinanti. Certo, dare continuità alle prestazioni casalinghe sarebbe importante: noi siamo molto forti, nessuno ci ha creato difficoltà. Restando sereni potremo esprimere le nostre grandi potenzialità: nel girone di ritorno cambieranno tante cose e oggi bisogna conquistare più punti possibile”.

