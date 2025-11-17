lunedì, 17 Novembre 2025
SERIE C | Team Altamura-Salernitana, Mangia: “Arbitraggio? Ti senti inerme e infastidito davanti a certe cose…”

foto La Stampa

Se il Catania risulta danneggiato dall’arbitraggio di Casarano, al netto dei propri demeriti, sul campo del Team Altamura non può essere soddisfatto l’allenatore Devis Mangia per episodi arbitrali risultati sfavorevoli alla propria squadra contro la Salernitana. In particolare il gol annullato ai pugliesi. Queste le sue parole in sala stampa:

“Faccio i complimenti ai ragazzi per la parte tecnico-tattica della partita. Il resto io non posso controllarlo. Ti senti un pò inerme davanti a certe cose. A me non piace andare a discutere di certe situazioni però se poi vedo che qualcuno si lamenta e capitano queste cose ti viene il rammarico. Non so se bisogna relazionarsi allo stesso modo, ma così diventa complicato. Tutti devono capire che sulla base di queste situazioni cambiano tante cose, le partite, le stagioni, le carriere. Bisogna essere molto attenti”.

“Oggi vai a casa e dici «cavolo, cos’abbiamo sbagliato?». Questo ti dà fastidio perchè la squadra non meritava qualcosa del genere. Poi ti dicono anche «occhio, che ti butto fuori!». Ma quando succedono queste cose come fai a stare sereno e tranquillo? Mi piacerebbe che a volte si riconoscessero gli errori. Ognuno tira acqua al proprio mulino e protesta quando conviene. Andiamo avanti così, il carrozzone continua”.

