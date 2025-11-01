SERIE C: venerdì e sabato, i risultati. Crisi Casarano e Cerignola, molto bene Monopoli e Atalanta U23

Venerdì e sabato, dieci squadre del girone C di Serie C in campo per la 12/a giornata. Dopo il doppio 2-2 maturato venerdì a Caserta e Picerno, dove i padroni di casa hanno affrontato rispettivamente Catania e Cavese, il sabato calcistico ha fatto registrare un altro pareggio, quello tra Team Altamura (prossimo avversario degli etnei) e Cosenza in terra pugliese (1-1). Per il resto continua il momento no del Casarano, a cui non basta il gol di Chiricò per ottenere un risultato positivo contro il Monopoli, vittorioso per 1-3. Vento in poppa per l’Atalanta U23: quarto successo di fila sul campo di un Audace Cerignola sempre più in difficoltà, travolto al “Monterisi” con il risultato di 2-4.
VENERDI’ 31 OTTOBRE/SABATO 1 NOVEMBRE
AZ Picerno 2-2 Cavese
21′ Esposito rig. (P), 30′ Petito (P), 64′ Orlando (C), 75′ Cionek (C)
Casertana 2-2 Catania
27′ Di Tacchio (CAT), 34′ Proia (CAS), 74′ Donnarumma (CAT), 90’+8 Liotti rig. (CAS)
Audace Cerignola 2-4 Atalanta U23
13′ Gambale (C), 26′ Vavassori (A), 51′ Misitano (A), 62′ Vavassori (A), 70′ Simonetto (A), 73′ Emmausso (C)
Casarano 1-3 Monopoli
16′ Chiricò (C), 66′ Volpe rig. (M), 83′ Volpe (M), 85′ Miceli (M)
Team Altamura 1-1 Cosenza
76′ Kouan (C), 83′ Florio (A)
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Crotone – Trapani (14:30)
Potenza – Foggia (14:30)
Giugliano – Siracusa (17:30)
Latina – Salernitana (17:30)
Benevento – Sorrento (20:30)
CLASSIFICA
1.Catania 25 punti : gol fatti 23, gol subiti 7, diff. reti +16, gare giocate 12
2.Salernitana 25 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 11
3.Benevento 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 7, diff. reti +12, gare giocate 11
4.Monopoli 21 punti : gol fatti 15, gol subiti 13, diff. reti +2, gare giocate 12
5.Cosenza 20 punti : gol fatti 22, gol subiti 13, diff. reti +9, gare giocate 12
6.Casarano 18 punti : gol fatti 21, gol subiti 21, diff. reti =, gare giocate 12
7.Casertana 18 punti : gol fatti 16, gol subiti 16, diff. reti =, gare giocate 12
8.Crotone 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 9, diff. reti +9, gare giocate 11
9.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 15, diff. reti +7, gare giocate 12
10.Team Altamura 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 18, diff. reti -6, gare giocate 12
11.Potenza 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 17, diff. reti -3, gare giocate 11
12.Latina 13 punti : gol fatti 8, gol subiti 13, diff. reti -5, gare giocate 11
13.Sorrento 12 punti : gol fatti 11, gol subiti 12, diff. reti -1, gare giocate 11
14.Cavese 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 17, diff. reti -4, gare giocate 12
15.*Trapani 11 punti : gol fatti 16, gol subiti 9, diff. reti +7, gare giocate 11
16.AZ Picerno 10 punti : gol fatti 16, gol subiti 28, diff. reti -12, gare giocate 12
17.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 13, gol subiti 21, diff. reti -8, gare giocate 12
18.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 16, diff. reti -9, gare giocate 11
19.Giugliano 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 21, diff. reti -9, gare giocate 11
20.Siracusa 6 punti : gol fatti 8, gol subiti 18, diff. reti -10, gare giocate 11
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
