SERIE C: venerdì e sabato, i risultati. Crisi Casarano e Cerignola, molto bene Monopoli e Atalanta U23

Venerdì e sabato, dieci squadre del girone C di Serie C in campo per la 12/a giornata. Dopo il doppio 2-2 maturato venerdì a Caserta e Picerno, dove i padroni di casa hanno affrontato rispettivamente Catania e Cavese, il sabato calcistico ha fatto registrare un altro pareggio, quello tra Team Altamura (prossimo avversario degli etnei) e Cosenza in terra pugliese (1-1). Per il resto continua il momento no del Casarano, a cui non basta il gol di Chiricò per ottenere un risultato positivo contro il Monopoli, vittorioso per 1-3. Vento in poppa per l’Atalanta U23: quarto successo di fila sul campo di un Audace Cerignola sempre più in difficoltà, travolto al “Monterisi” con il risultato di 2-4.

VENERDI’ 31 OTTOBRE/SABATO 1 NOVEMBRE

AZ Picerno 2-2 Cavese

21′ Esposito rig. (P), 30′ Petito (P), 64′ Orlando (C), 75′ Cionek (C)

Casertana 2-2 Catania

27′ Di Tacchio (CAT), 34′ Proia (CAS), 74′ Donnarumma (CAT), 90’+8 Liotti rig. (CAS)

Audace Cerignola 2-4 Atalanta U23

13′ Gambale (C), 26′ Vavassori (A), 51′ Misitano (A), 62′ Vavassori (A), 70′ Simonetto (A), 73′ Emmausso (C)

Casarano 1-3 Monopoli

16′ Chiricò (C), 66′ Volpe rig. (M), 83′ Volpe (M), 85′ Miceli (M)

Team Altamura 1-1 Cosenza

76′ Kouan (C), 83′ Florio (A)

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Crotone – Trapani (14:30)

Potenza – Foggia (14:30)

Giugliano – Siracusa (17:30)

Latina – Salernitana (17:30)

Benevento – Sorrento (20:30)

CLASSIFICA

1.Catania 25 punti : gol fatti 23, gol subiti 7, diff. reti +16, gare giocate 12

2.Salernitana 25 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 11

3.Benevento 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 7, diff. reti +12, gare giocate 11

4.Monopoli 21 punti : gol fatti 15, gol subiti 13, diff. reti +2, gare giocate 12

5.Cosenza 20 punti : gol fatti 22, gol subiti 13, diff. reti +9, gare giocate 12

6.Casarano 18 punti : gol fatti 21, gol subiti 21, diff. reti =, gare giocate 12

7.Casertana 18 punti : gol fatti 16, gol subiti 16, diff. reti =, gare giocate 12

8.Crotone 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 9, diff. reti +9, gare giocate 11

9.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 15, diff. reti +7, gare giocate 12

10.Team Altamura 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 18, diff. reti -6, gare giocate 12

11.Potenza 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 17, diff. reti -3, gare giocate 11

12.Latina 13 punti : gol fatti 8, gol subiti 13, diff. reti -5, gare giocate 11

13.Sorrento 12 punti : gol fatti 11, gol subiti 12, diff. reti -1, gare giocate 11

14.Cavese 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 17, diff. reti -4, gare giocate 12

15.*Trapani 11 punti : gol fatti 16, gol subiti 9, diff. reti +7, gare giocate 11

16.AZ Picerno 10 punti : gol fatti 16, gol subiti 28, diff. reti -12, gare giocate 12

17.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 13, gol subiti 21, diff. reti -8, gare giocate 12

18.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 16, diff. reti -9, gare giocate 11

19.Giugliano 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 21, diff. reti -9, gare giocate 11

20.Siracusa 6 punti : gol fatti 8, gol subiti 18, diff. reti -10, gare giocate 11

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

