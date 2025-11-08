SERIE C: vincono Cosenza e Trapani, tonfo a sorpresa dell’Atalanta U23

In attesa delle gare domenicali e del posticipo di lunedì sera tra Salernitana e Crotone, vediamo cosa è successo nelle partite giocate sabato, in occasione della 13/a giornata del girone C di Serie C. Dopo il netto 3-0 inflitto venerdì dalla Cavese al Potenza, il risultato a sorpresa è sicuramente la vittoria di misura del Giugliano di Eziolino Capuano sul campo dell’Atalanta U23. Bottino pieno anche per il Trapani, che batte in rimonta l’AZ Picerno con non poca sofferenza. Il Cosenza, inoltre, piega nettamente in Calabria la resistenza del Casarano, a cui non basta il gol del solito Chiricò.

VENERDI’ 7 NOVEMBRE

Cavese 3-0 Potenza

17′ Fusco, 26′ Alastra aut., 63′ Sorrentino rig.

SABATO 8 NOVEMBRE

Atalanta U23 0-1 Giugliano

46′ Prado

Trapani 2-1 AZ Picerno

6′ Abreu (P), 80′ Fischnaller rig. (T), 90’+5 Fischnaller

Cosenza 4-1 Casarano

45′ D’Alena aut. (CO), 50′ Ricciardi (CO), 63′ Chiricò (CA), 87′ Cannavò (CO), 90’+2 Achour

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Catania – Team Altamura (14:30)

Siracusa – Latina (14:30)

Monopoli – Casertana (17:30)

Sorrento – Audace Cerignola (17:30)

Foggia – Benevento (20:30)

LUNEDI’ 10 NOVEMBRE

Salernitana – Crotone (20:30)

CLASSIFICA

1.Salernitana 26 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 12

2.Catania 25 punti : gol fatti 23, gol subiti 7, diff. reti +16, gare giocate 12

3.Benevento 23 punti : gol fatti 20, gol subiti 8, diff. reti +12, gare giocate 12

4.Cosenza 23 punti : gol fatti 26, gol subiti 14, diff. reti +12, gare giocate 13

5.Monopoli 21 punti : gol fatti 15, gol subiti 13, diff. reti +2, gare giocate 12

6.Casarano 18 punti : gol fatti 22, gol subiti 25, diff. reti -3, gare giocate 13

7.Casertana 18 punti : gol fatti 16, gol subiti 16, diff. reti =, gare giocate 12

8.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 16, diff. reti +6, gare giocate 13

9.Crotone 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 11, diff. reti +8, gare giocate 12

10.*Trapani 17 punti : gol fatti 20, gol subiti 11, diff. reti +9, gare giocate 13

11.Potenza 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 20, diff. reti -3, gare giocate 13

12.Team Altamura 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 18, diff. reti -6, gare giocate 12

13.Giugliano 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 22, diff. reti -7, gare giocate 13

14.Cavese 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 17, diff. reti -1, gare giocate 13

15.Latina 14 punti : gol fatti 8, gol subiti 13, diff. reti -5, gare giocate 12

16.Sorrento 13 punti : gol fatti 12, gol subiti 13, diff. reti -1, gare giocate 12

17.AZ Picerno 10 punti : gol fatti 17, gol subiti 30, diff. reti -13, gare giocate 13

18.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 13, gol subiti 21, diff. reti -8, gare giocate 12

19.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 19, diff. reti -12, gare giocate 12

20.Siracusa 6 punti : gol fatti 9, gol subiti 20, diff. reti -11, gare giocate 12

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

