SERIE C: vincono Crotone, Casertana e Sorrento. I risultati del sabato e la classifica aggiornata

Aspettando l’esito delle partite domenicali e del posticipo di lunedì sera Benevento-Salernitana, diamo un’occhiata a quanto accaduto nel sabato calcistico per la 16/a giornata del girone C di Serie C. Vincono Catania e Casertana, rispettivamente a Picerno e contro la Cavese tra le mura amiche. Vittoria in rimonta per i falchetti, che rispondono al vantaggio ospite su rigore calando il tris nella ripresa. Sorrento corsaro sul campo del Team Altamura con doppio penalty di D’Ursi. Al Crotone basta Gomez per archiviare la pratica Giugliano. Riportiamo di seguito i risultati maturati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI SABATO 29 NOVEMBRE

AZ Picerno 0-1 Catania

1′ Forte

Casertana 3-1 Cavese

30′ Orlando rig. (CAV), 57′ Llano (CAS), 71′ Pezzella (CAS), 85′ Vano (CAS)

Crotone 1-0 Giugliano

48′ Gomez

Team Altamura 1-2 Sorrento

16′ D’Ursi rig. (S), 43′ D’Ursi rig. (S), 80′ Agostinelli (T)

CLASSIFICA

1.Catania 34 punti : gol fatti 27, gol subiti 8, diff. reti +19, gare giocate 16

2.Salernitana 31 punti : gol fatti 21, gol subiti 15, diff. reti +6, gare giocate 15

3.Cosenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 15, diff. reti +14, gare giocate 15

4.Benevento 29 punti : gol fatti 27, gol subiti 11, diff. reti +16, gare giocate 15

5.Casertana 25 punti : gol fatti 22, gol subiti 19, diff. reti +3, gare giocate 15

6.Crotone 24 punti : gol fatti 23, gol subiti 14, diff. reti +9, gare giocate 16

7.Casarano 24 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 15

8.Monopoli 22 punti : gol fatti 17, gol subiti 19, diff. reti -2, gare giocate 15

9.Potenza 20 punti : gol fatti 20, gol subiti 22, diff. reti -2, gare giocate 15

10.*Trapani 20 punti : gol fatti 24, gol subiti 14, diff. reti +10, gare giocate 15

11.Audace Cerignola 19 punti : gol fatti 18, gol subiti 22, diff. reti -4, gare giocate 15

12.Atalanta U23 18 punti : gol fatti 24, gol subiti 18, diff. reti +6, gare giocate 14

13.Cavese 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 22, diff. reti -3, gare giocate 16

14.Sorrento 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 21, diff. reti -4, gare giocate 16

15.Team Altamura 16 punti : gol fatti 15, gol subiti 25, diff. reti -10, gare giocate 16

16.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 16

17.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 18, diff. reti -9, gare giocate 15

18.Siracusa 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 23, diff. reti -8, gare giocate 15

19.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 33, diff. reti -13, gare giocate 16

20.Foggia 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 25, diff. reti -17, gare giocate 15

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

PROSSIME GARE IN PROGRAMMA:

DOMENICA 30 NOVEMBRE

Atalanta U23 – Siracusa (14:30)

Trapani – Monopoli (14:30)

Foggia – Cosenza (17:30)

Latina – Audace Cerignola (20:30)

Potenza – Casarano (20:30)

LUNEDI’ 1 DICEMBRE

Benevento – Salernitana (20:30)

