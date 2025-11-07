sabato, 8 Novembre 2025
SERIE C – Zauli: “Salernitana, Catania e Benevento sono partite forti. Purtroppo due di loro dovranno giocarsi i playoff…”

foto Calcio Crotone

Ospite di ‘A Tutta C’, trasmissione in onda su TMW Radio e iL 61, l’ex allenatore del Crotone Lamberto Zauli parla così del trio di testa formato da Salernitana, Catania e Benevento nel girone C di Serie C:

“Sono partite forti, sono tre società importanti, tre città che vivono di calcio: basta vedere gli spettatori di queste partite, che sono sicuramente di una categoria superiore. Purtroppo questo campionato cosa dice? Che una andrà su e le altre, non dico che falliranno, ma dovranno giocarsi i playoff e che è sempre difficile vincerli. Quindi sarà veramente una battaglia importante. Poi non ci dimentichiamo comunque il Trapani, che se non avesse avuto la penalizzazione sarebbe con loro: sta facendo un grandissimo campionato anche il Trapani. Questo è un campionato dove ci sono tante squadre forti: è un campionato bello e difficile. Anche il Crotone ha tutte le carte in regola per avvicinarsi oggi a quel terzetto che sembra favorito su tutte, anche se c’è un po’ di scoramento in una piazza molto difficile ed esigente”.

