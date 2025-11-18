martedì, 18 Novembre 2025
SERIE D – Montalto riparte dalla Pistoiese. Il club: “Centravanti completo che abbina potenza e tecnica. Porta esperienza, personalità e leadership”

foto Catania FC

7 presenze, 1 solo gol e un rosso che gli è valso tre giornate di squalifica. Questo il bilancio della seconda avventura con la maglia della Reggina per Adriano Montalto. L’esperto attaccante nativo di Erice era ripartito dal club amaranto dopo avere risolto consensualmente il contratto che lo legava al Catania. Da una settimana Montalto ha trovato nuova sistemazione, proseguendo la stagione in Serie D ma cambiando girone (gruppo D). Trasferimento in Toscana, ripartendo dalla Pistoiese che attualmente occupa la vetta della classifica.

Il club arancione parla di Montalto come di un giocatore che “porta a Pistoia un bagaglio di esperienza, personalità e leadership, maturato in una lunga carriera tra Serie B e Serie C. Attaccante mancino, forte fisicamente e abile nel gioco aereo, è un centravanti completo capace di abbinare potenza e tecnica”. Si fa riferimento anche ai quasi 100 gol totalizzati in carriera in B e C. “Numeri che raccontano la solidità di un giocatore che ha saputo imporsi per carattere e concretezza, toccando l’apice nella stagione 2017/18 in Serie B con la Ternana, quando mise a segno 20 gol in 34 gare, compreso un memorabile poker contro la Pro Vercelli”, si legge nella nota diffusa.

