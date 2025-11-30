SITUAZIONE DISCIPLINARE: Di Tacchio, un turno di stop. Anche Lunetta in diffida

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse sedici giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Crotone si registra il rientro dalla squalifica di Ierardi, quest’ultimo però è reduce da un intervento chirurgico per ernia discale e non sarà ancora disponibile. Squalificato, invece, Di Tacchio (un turno di stop, ndr) che era già diffidato ed è stato ammonito a Picerno. Per il resto in regime di diffida Lunetta, idem Di Gennaro. Celli, Cicerelli, Casasola, Corbari e l’allenatore Mimmo Toscano entreranno in diffida alla prossima ammonizione.

Sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Di Tacchio (1)

DIFFIDATI: Lunetta, Di Gennaro

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Celli, Cicerelli, Casasola, Corbari, Toscano

CARTELLINI GIALLI: Di Tacchio (5), Quaini (5), Lunetta (4), Di Gennaro (4), Celli (3), Cicerelli (3), Casasola (3), Corbari (3), Toscano (3), Jimenez (2), Allegretto (2), Dini (2), Pieraccini (2), Rolfini (1), Donnarumma (1), Forte (1), Martic (1)

CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***