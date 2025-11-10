lunedì, 10 Novembre 2025
SITUAZIONE DISCIPLINARE: nessun nuovo rossazzurro in regime di diffida

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse tredici giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Casarano si registra un’assenza per squalifica, quella di Ierardi, che deve scontare altre tre giornate di squalifica. Per il resto, come si evince dal tabellino di Catania-Team Altamura, non si registrano novità rispetto al turno precedente. Restano in diffida Quaini e Di Tacchio. Di Gennaro, Cicerelli, Casasola e Corbari diffidati alla prossima ammonizione.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Ierardi (3)
DIFFIDATI: Quaini, Di Tacchio
IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Di Gennaro, Cicerelli, Casasola, Corbari
CARTELLINI GIALLI: Quaini (4), Di Tacchio (4), Di Gennaro (3), Cicerelli (3), Casasola (3), Corbari (3), Dini (2), Lunetta (2), Celli (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Donnarumma (1), Forte (1), Jimenez (1), Martic (1)
CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

