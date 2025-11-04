SITUAZIONE DISCIPLINARE: non solo Quaini, anche Di Tacchio in diffida

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse dodici giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Team Altamura si registra un’assenza per squalifica, quella di Ierardi, espulso ingenuamente nel secondo tempo a Caserta. Il difensore è stato fermato dal Giudice Sportivo per ben quattro giornate di stop. Il tabellino di Casertana-Catania ha fatto registrare anche la quarta ammonizione in questo campionato di Quaini e Di Tacchio, entrati in diffida. Significa che, alla prossima ammonizione, verranno squalificati. Terzo giallo per Di Gennaro e Cicerelli, i quali raggiungono Casasola e Corbari.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Ierardi (4)

DIFFIDATI: Quaini, Di Tacchio

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Di Gennaro, Cicerelli, Casasola, Corbari

CARTELLINI GIALLI: Quaini (4), Di Tacchio (4), Di Gennaro (3), Cicerelli (3), Casasola (3), Corbari (3), Dini (2), Lunetta (2), Celli (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Donnarumma (1), Forte (1), Jimenez (1), Martic (1)

CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***