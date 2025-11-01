SITUAZIONE DISCIPLINARE: Quaini entra in diffida, Ierardi squalificato

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse dodici giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Team Altamura si registra un’assenza per squalifica, quella di Ierardi, espulso ingenuamente nel secondo tempo a Caserta. Il difensore rischia due giornate di stop. Il tabellino di Casertana-Catania ha fatto registrare la quarta ammonizione in questo campionato del difensore/centrocampista Quaini, che entra in diffida. Significa che, alla prossima ammonizione, verrà squalificato. Terzo giallo per Dini e Cicerelli, i quali raggiungono Casasola, Di Tacchio e Corbari.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Ierardi

DIFFIDATI: Quaini

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Dini, Cicerelli, Casasola, Di Tacchio, Quaini, Corbari

CARTELLINI GIALLI: Quaini (4), Dini (3), Cicerelli (3), Casasola (3), Di Tacchio (3), Corbari (3), Lunetta (2), Celli (2), Di Gennaro (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Donnarumma (1), Forte (1), Jimenez (1), Martic (1)

CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

