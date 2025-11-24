lunedì, 24 Novembre 2025
SITUAZIONE DISCIPLINARE: Quaini rientra dalla squalifica

foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse quindici giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con l’AZ Picerno si registra il rientro dalla squalifica Quaini, che ha scontato il turno di stop inflitto e rappresenta, pertanto, un’opzione in più. Per il resto, diffidati Di Tacchio e Di Gennaro. Celli, Lunetta, Cicerelli, Casasola e Corbari entreranno in diffida alla prossima ammonizione. Idem mister Toscano. Un altro turno di squalifica ancora per Ierardi, indisponibile in ogni caso essendo infortunato.

Sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Ierardi (1)
DIFFIDATI: Di Tacchio, Di Gennaro
IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Celli, Lunetta, Cicerelli, Casasola, Corbari, Toscano
CARTELLINI GIALLI: Quaini (5), Di Gennaro (4), Di Tacchio (4), Celli (3), Lunetta (3), Cicerelli (3), Casasola (3), Corbari (3), Toscano (3), Dini (2), Pieraccini (2), Allegrett (1), Rolfini (1), Donnarumma (1), Forte (1), Jimenez (1), Martic (1)
CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

Articolo precedente
CICERELLI: due settimane di stop l’ipotesi più ottimistica?
