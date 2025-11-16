domenica, 16 Novembre 2025
HomeCatania NewsSITUAZIONE DISCIPLINARE: Quaini, un turno di stop. Di Gennaro entra in diffida
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

SITUAZIONE DISCIPLINARE: Quaini, un turno di stop. Di Gennaro entra in diffida

Redazione
By Redazione
0
54
foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse quattordici giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Latina si registra ancora l’assenza per squalifica di Ierardi, che deve scontare altre due giornate di squalifica. A questa si aggiunge quella di Quaini, ammonito a Casarano e che era in diffida. Per il resto, diffidati Di Tacchio e Di Gennaro. Celli, Lunetta, Cicerelli, Casasola e Corbari entreranno in diffida alla prossima ammonizione. Nel corso di Casarano-Catania dovrebbe essere stato ammonito un componente della panchina etnea, a quanto pare mister Toscano. Se così fosse, per lui scatterebbe il terzo giallo. Attendiamo comunicazioni ufficiali dal Giudice Sportivo per conferma o meno.

Sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Ierardi (2), Quaini (1)
DIFFIDATI: Di Tacchio, Di Gennaro
IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Celli, Lunetta, Cicerelli, Casasola, Corbari
CARTELLINI GIALLI: Quaini (5), Di Gennaro (4), Di Tacchio (4), Celli (3), Lunetta (3), Cicerelli (3), Casasola (3), Corbari (3), Dini (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Rolfini (1), Donnarumma (1), Forte (1), Jimenez (1), Martic (1)
CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MAIELLO (Casarano): “Vittoria di gruppo e di uomini, meritata”
Articolo successivo
EX ROSSAZZURRI – Del Core: “Catania, spero sia l’anno giusto per la B. Quella maglia la porterò sempre con me”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency