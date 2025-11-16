SITUAZIONE DISCIPLINARE: Quaini, un turno di stop. Di Gennaro entra in diffida

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse quattordici giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Latina si registra ancora l’assenza per squalifica di Ierardi, che deve scontare altre due giornate di squalifica. A questa si aggiunge quella di Quaini, ammonito a Casarano e che era in diffida. Per il resto, diffidati Di Tacchio e Di Gennaro. Celli, Lunetta, Cicerelli, Casasola e Corbari entreranno in diffida alla prossima ammonizione. Nel corso di Casarano-Catania dovrebbe essere stato ammonito un componente della panchina etnea, a quanto pare mister Toscano. Se così fosse, per lui scatterebbe il terzo giallo. Attendiamo comunicazioni ufficiali dal Giudice Sportivo per conferma o meno.

Sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Ierardi (2), Quaini (1)

DIFFIDATI: Di Tacchio, Di Gennaro

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Celli, Lunetta, Cicerelli, Casasola, Corbari

CARTELLINI GIALLI: Quaini (5), Di Gennaro (4), Di Tacchio (4), Celli (3), Lunetta (3), Cicerelli (3), Casasola (3), Corbari (3), Dini (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Rolfini (1), Donnarumma (1), Forte (1), Jimenez (1), Martic (1)

CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

