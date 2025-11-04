SKY WIFI: “Serie C Girone C, Cicerelli giocatore del mese di ottobre”

Lega Pro e Sky Wifi, title sponsor ufficiale della Serie C, lanciano una nuova iniziativa per celebrare i protagonisti del campionato: il titolo di “Giocatore del Mese Sky Wifi”, assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Ogni mese sui canali social di Sky Sport, official broadcaster del campionato, vengono raccolte le preferenze degli utenti attraverso un sistema di voting online per determinare i tre vincitori, uno per girone, per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco.
In relazione al mese di ottobre, i vincitori del titolo sono: Nicola Pasini dell’Unione Brescia per il Girone A, Andrea Rizzo Pinna dell’Ascoli per il Girone B ed Emmanuele Cicerelli del Catania per il Girone C. La consegna del premio avverrà nel pre-partita della prima gara casalinga della squadra del calciatore premiato, per celebrare l’importante riconoscimento davanti al proprio pubblico. Quindi, nel caso di Cicerelli, domenica pomeriggio in occasione del confronto con il Team Altamura.
