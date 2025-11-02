SPORT CATANESE: Meta Catania, vittoria amara. Rossazzurri fuori dalla Champions

Meta Catania vittoriosa per 9-3 in Champions contro l’Akaa Futsal al PalaCatania. Si tratta, comunque, di un successo amaro. Sorridono i greci dell’AEK, a pari punti nel girone di qualificazione con due vittorie e un pareggio, stessa differenza reti ma in vantaggio per il numero di ammonizioni (etnei con un’ammonizione in più). Decisiva, quindi, la classifica fairplay. Un’autentica beffa per la squadra di Juanra che ha dato veramente tutto in campo, ma non è bastato.

Al 3’ sbloccano il risultato i finlandesi con il gol del portiere Kangas, i rossazzurri la pareggiano al 9’ con Turmena che sfrutta l’assist di Musumeci. Pochi minuti dopo Rautiainen firma il momentaneo 1-2. La Meta cerca di riordinare le idee, ci pensa Sacon a cambiare le carte in tavola andando due volte a segno per il 3-2. I rossazzurri sprecano tanto. Irrobustiscono il vantaggio Carmelo Musumeci, Podda e Alasuutari per il 6-2 rossazzurro, un minuto più tardi rigore trasformato da Turmena. Pretao accorcia le distanze sul 7-3. Poi, doppietta di Brunelli per la nona realizzazione etnea insufficiente ai fini del passaggio del turno.

