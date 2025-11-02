domenica, 2 Novembre 2025
HomeAltre NotizieSPORT CATANESE: Meta Catania, vittoria amara. Rossazzurri fuori dalla Champions
Altre NotizieCalcio Catanese

SPORT CATANESE: Meta Catania, vittoria amara. Rossazzurri fuori dalla Champions

Redazione
By Redazione
0
94

Meta Catania vittoriosa per 9-3 in Champions contro l’Akaa Futsal al PalaCatania. Si tratta, comunque, di un successo amaro. Sorridono i greci dell’AEK, a pari punti nel girone di qualificazione con due vittorie e un pareggio, stessa differenza reti ma in vantaggio per il numero di ammonizioni (etnei con un’ammonizione in più). Decisiva, quindi, la classifica fairplay. Un’autentica beffa per la squadra di Juanra che ha dato veramente tutto in campo, ma non è bastato.

Al 3’ sbloccano il risultato i finlandesi con il gol del portiere Kangas, i rossazzurri la pareggiano al 9’ con Turmena che sfrutta l’assist di Musumeci. Pochi minuti dopo Rautiainen firma il momentaneo 1-2. La Meta cerca di riordinare le idee, ci pensa Sacon a cambiare le carte in tavola andando due volte a segno per il 3-2. I rossazzurri sprecano tanto. Irrobustiscono il vantaggio Carmelo Musumeci, Podda e Alasuutari per il 6-2 rossazzurro, un minuto più tardi rigore trasformato da Turmena. Pretao accorcia le distanze sul 7-3. Poi, doppietta di Brunelli per la nona realizzazione etnea insufficiente ai fini del passaggio del turno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
A MENTE FREDDA | Catania, serve il cambio di passo in trasferta per lo sprint. Cosa dicono i numeri
Articolo successivo
UGL CATANIA: “Stadio Massimino, spazi rimangono inadeguati per i numerosi disabili”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency