STAMPA LATINA: “Non c’è più margine per sbagliare. Nerazzurri a Catania per vincere”

La stampa laziale evidenzia l’importanza che racchiude, per il Latina, la partita di Catania. I colleghi di LatinaCorriere.it nello specifico evidenziano che il Latina arriva a Catania con la consapevolezza che l’allenatore Alessandro Bruno “si gioca tantissimo. Praticamente tutto. È il momento in cui un allenatore mette in campo non solo le sue idee, ma anche la sua tenuta emotiva, la sua capacità di tenere lo spogliatoio, la sua lucidità nelle scelte. E lo deve fare nel peggiore dei contesti possibili: uno stadio caldo, una squadra in ascesa, un ambiente che non concede un millimetro”, riporta la testata online.

“Ci sarà da fare a meno di Dutu, squalificato. Una perdita pesante. Tornerà Calabrese, un rientro fondamentale. Questo e tanto altro sarà la sfida in programma domenica. Una partita che arriva nel momento più delicato possibile, in cui non c’è più margine per sbagliare né per rimandare. Il Latina, infatti, è pienamente risucchiato in zona playout e una vittoria contro una delle big del campionato avrebbe un peso enorme: classifica, morale, prospettive. I nerazzurri devono vincere perché il tempo per rimettere a posto la stagione si sta assottigliando, e restare nella zona rossa rischia di diventare pericolosamente normale. Adesso serve uno scatto, qui e subito”, si legge.

