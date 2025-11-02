STAMPA LOCALE – Gagliano: “A Caserta non è stato il Catania visto nelle ultime partite”

Alcuni commenti del giornalista Angelo Gagliano, ai microfoni di Telecolor, sulla partita pareggiata dal Catania sul campo della Casertana:

“Nel primo tempo la Casertana ha fatto sentire la propria fisicità colpendo spesso i giocatori del Catania e commettendo dei falli che avrebbero forse meritato qualche sanzione in più. L’arbitro ha aspettato un pò prima di estrarre il primo cartellino giallo. Il Catania ha avuto la partita in controllo per gran parte del primo tempo, poi per 7-8 minuti ha abbassato i ritmi prima dell’intervallo. Nel corso della ripresa la squadra di Toscano ha lasciato agli avversari la possibilità di organizzare la manovra offensiva. In generale non è stato il Catania visto nelle ultime 2-3 partite”.

“Con Salernitana, Benevento e Giugliano aveva avuto in mano il pallino del gioco per quasi tutto il match, invece a Caserta il Catania ha mollato un pò e lasciato campo alla Casertana. E’ questa secondo me la chiave di lettura della partita, fermo restando che pareggiare a Caserta è comunque un risultato importante. La mia sensazione è che i rossazzurri si siano concessi un pò troppe pause, l’intensità vista in altre gare non si è ripetuta. Un pò per l’avversario, un pò perchè al ‘Pinto’ è difficile mantenere sempre la stessa tensione e concentrazione, lo stesso ritmo”.

