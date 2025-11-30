domenica, 30 Novembre 2025
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, il risultato è quello che conta. La Juve Stabia insegna…”

Alcuni commenti del giornalista Angelo Gagliano, ai microfoni di Telecolor, sulla gara vinta dal Catania sul campo dell’AZ Picerno:

“Questo incontro consente al Catania di rimanere certamente al primo posto alla fine di questo turno di campionato, al di là del risultato di Benevento-Salernitana che si giocherà lunedì. Vittoria di corto muso, per dirla alla Massimiliano Allegri. Catania che ha avuto il controllo della partita tenendo basso il ritmo, senza mai rischiare tantissimo se non negli ultimi minuti quando ormai praticamente c’era molta stanchezza in campo. Il neo è di non avere chiuso la partita fondamentalmente”.

“Il Catania ha vinto una di quelle partite tipiche della Serie C. Qualche anno fa la Juve Stabia ci ha insegnato che ha vinto quasi tutte le gare per 1-0 anche soffrendo in alcuni momenti, ma alla fine quello che conta è il risultato. Vorrei sottolineare la solidità della retroguardia del Catania nonostante gli interpreti lì dietro possono anche cambiare. I giocatori si adeguano e adattano molto presto ed è difficile fare gol alla squadra di Toscano”.

