STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania giudizioso e intelligente, ora cambiare repentinamente marcia in trasferta”

Le parole del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, commentando la vittoria del Catania maturata contro il Latina. Ecco quanto evidenziato:

“E’ stata una settimana molto particolare per il Catania, tra le giuste polemiche dopo la sconfitta e le modalità della sconfitta di Casarano. Soprattutto il dazio degli ulteriori infortuni e squalifiche. Il Catania è arrivato a questa partita con un carico di tensione e pressione notevole, invece sul campo non si è visto questo aspetto perchè la squadra ha subito sviluppato delle buone trame. Ha assorbito l’altro grave contraccolpo che è stato l’infortunio repentino di Cicerelli per l’entrata killer di Porro. Non si è scomposta”.

“Il Catania ha fatto la partita giudiziosa e intelligente che doveva fare per avere ragione di un avversario non trascendentale ma arrivato in Sicilia per menare come fabbri. Grazie anche all’indulgenza del direttore di gara stava portando a compimento il piano, tenendo in bilico il risultato fino alla fine. Perchè queste squadre vengono con l’idea di passare in svantaggio e tenere il punteggio aperto fino al 90′, cosa che il Latina è riuscito a fare”.

“Il Catania non ha trovato il colpo per chiudere completamente il discorso sia nel primo che nel secondo tempo. E’, però, una squadra che continua a rischiare poco quando gioca in casa. Francesco Forte ha messo la firma e la presenza di cui il Catania aveva bisogno in una partita chiusa come quella di domenica. Bravissimo il giocatore nella conclusione con cui ha deciso la partita. Un centravanti che ha già messo 5 gol a referto e un assist in 14 apparizioni”.

“A questo punto il Catania ha l’obbligo di cambiare repentinamente marcia fuori casa, a cominciare da sabato. Non solo per quelle che sono state le ultime esibizioni in trasferta col pareggio amaro di Caserta e la sconfitta a Casarano. Ma perchè vincere a Picerno significherebbe capitalizzare quello che poi lunedì sarà il big match del turno, con Benevento e Salernitana che si affronteranno al ‘Vigorito’. Ci sono importanti argomenti per arrivare a Picerno e giocare una partita da capolista”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***