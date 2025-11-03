STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, processo di crescita in corso. Di Tacchio baluardo. Il club a gennaio interverrà sul mercato”

Riportiamo una serie di riflessioni sul Catania da parte del giornalista Alessandro Vagliasindi, ai microfoni di Telecolor nel corso di ‘Anteprima Corner’, dopo il pareggio di Caserta:

“Credo che le partite contro Salernitana e Benevento abbiano tolto qualcosa a livello di dispendio mentale e fisico. Granata e giallorossi dopo avere affrontato il Catania hanno avuto un rendimento in calo. I confronti diretti qualcosa tolgono, il Catania a Caserta la vittoria ce l’aveva in pugno ma è mancata un pò di malizia e soprattutto la lucidità di Ierardi, espulso, circostanza che ha creato le precondizioni per questo pareggio rocambolesco con altri errori individali del Catania nella fase strettamente difensiva. Alla fine la giornata di campionato è stata pro-Catania perchè dei tre impegni delle big, quello del Catania era il più difficile rispetto a Latina-Salernitana e Benevento-Sorrento”.

“Anche questi possono essere piccoli segnali del tipo di stagione che si sta sviluppando. C’è da sottolineare la qualità che per alcuni brani nella gara di Caserta il Catania ha espresso. In particolare venti minuti di calcio di livello, forse il picco più alto nella qualità del gioco del Catania finora. Va evidenziata anche la capacità di tornare in vantaggio dopo un secondo tempo difficile dove sembrava che la Casertana stesse prendendo il sopravvento. Con i cambi di Rolfini e Caturano sembrava che il Catania avesse trovato gli strumenti per mettere in cassaforte il risultato. E’ un processo di crescita, dove ci sono anche aspetti negativi che vanno corretti per non rammaricarsi in situaizoni analoghe, la mia sensazione è che si lotterà punto a punto in questo campionato“.

“Se il Catania farà il suo dovere domenica, è chiaro che poi lunedì la Salernitana avrà il suo bel da fare contro il Crotone. Crotone tra l’altro in crisi ma che ha confermato piena fiducia confermata al tecnico Longo. Sono partite cruciali nell’economia di una stagione, il Crotone andrà a Salerno con il coltello tra i denti. Di Tacchio? Gol a parte è un baluardo, l’uomo che tocca tutti i palloni ‘caldi’, ci mette fisico, tecnica, personalità. Anche se è un giocatore classe 1990, quindi abbastanza avanti con gli anni, assicura un rendimento costante. Mercato? Il Catania a gennaio interverrà sicuramente in difesa, sugli esterni di centrocampo e sulla zona mediana, completando il mosaico a disposizione di Toscano in questo ruolo”.

