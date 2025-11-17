STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, prova negativa a Casarano. Designazioni arbitrali e non solo, alcuni interrogativi volti ad una garanzia di regolarità del campionato…”

Le parole del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, riflettendo anche sulla sconfitta del Catania maturata a Casarano in vista dei prossimi impegni. Ecco quanto evidenziato:

“Una prova di maturità fallita, che possiamo collegare alla partita di Cosenza perchè lì il Catania arrivò da capolista con tre vittorie su tre, perdendo malamente. A Casarano è arrivato da capolista (solitaria ndr) per la seconda volta in questa stagione, perdendo non malamente nel punteggio ma con una prestazione molto al di sotto delle potenzialità ed a quanto espresso nelle partite più recenti. Il gol di Cajazzo ha fatto pendere l’inerzia della gara verso il Casarano che dopo 5 sconfitte stagionali consecutive è tornato sulla dimensione di maggiore tranquillità. Il Catania, invece, non si è ripreso da quel gol. Ad eccezione dell’episodio del rigore non concesso che pesa nell’economia della partita perchè se il Catania trasforma il penalty inizia un’altra gara”.

“Dobbiamo però concentrarci sui motivi e le cause di una prestazione negativa che ci racconta un qualcosa che era già accaduto fuori casa: il Catania quando passa in svantaggio non riesce mai a ribaltare il risultato. Solo a Trapani è pervenuto al pareggio con Lunetta, dopo il gol di Fischnaller. Dobbiamo interrogarci se è un problema di carattere tecnico-tattico rispetto all’avversario di turno o mentale, e soprattutto su un quid di maturità che in queste circostanze è mancato nella prestazione del gruppo, oltre alla mancata realizzazione del centravanti di ruolo, fatto che sta caratterizzando le più recenti uscite del Catania. L’ultimo gol di una punta centrale risale a Catania-Salernitana con Forte, successivamente sono stati alternati Forte e Caturano non riuscendo ad andare a segno nessuno dei due. Colpa dell’attaccante oppure del gioco o non-gioco espresso nelle più recenti uscite? In generale serve più personalità e malizia“.

“Le questioni arbitrali non si limitano alla direzione disastrosa di Frasynyak a Casarano ma anche ad altri episodi che hanno inciso notevolmente sul’andamento di altre partite che interessano le contendenti del Catania. Nello specifico in Team Altamura-Salernitana, sull’1-1, è stato annullato ingiustamente un gol ai padroni di casa che a metà ripresa avrebbe riportato la squadra di Mangia in vantaggio. Un fuorigioco assolutamente non testimoniato dalle immagini e da quello – non si sa cosa – che è stato rivisto al FVS dall’arbitro ed i suoi collaboratori. Questo episodio ha inciso non poco sul risultato finale. Su Frasynyak, invece, la considerazione è più evidente è perchè sia stato designato un arbitro al secondo anno della CAN C con appena 14 gettoni di presenza tra i professionisti per la partita della capolista, quando sia Salernitana che Benevento hanno avuto due arbitri al quinto anno CAN C. Ci dobbiamo legittimamente porre questi interrogativi per capire con quale criterio il sig. Orsato effettua le designazioni“.

“Il Catania è la società più importante di Lega Pro come testimoniano i numeri, il botteghino, gli abbonamenti per le pay tv. Non può passare il messaggio – il presidente della FIGC Gravina qualche settimana fa ha detto di avere simpatia per la Salernitana, dichiarazione incauta, istituzionalmente non puoi farlo – che perchè l’anno scorso la Salernitana è stata ‘sacrificata’ per salvare la Sampdoria, quest’anno tra virgolette debba essere risarcita in qualche modo. Queste sono considerazioni volte ad una garanzia di regolarità del campionato in tutti i suoi aspetti. Non si capisce perchè, inoltre, nella diffusione degli highlights in occasione di Salernitana-Crotone sia stato montato il gol annullato – legittimamente tra l’altro – ai granata mentre non sia stato inserimento il gol annullato all’Altamura nè il fallo su Rolfini in Casarano-Catania. Interrogativi che ci poniamo e vorremmo che fossero attenzionati da chi dirige la baracca”.

