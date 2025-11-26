STAMPA NAZIONALE – Settecalcio: “Catania sempre più consapevole, l’ambiente respira fiducia e la presenza della società rafforza il progetto”

Settecalcio.it, portale dedicato al calcio nazionale, analizza il momento attraversato dal Catania. Momento che “racconta una squadra sempre più consapevole, capace di trasformare ogni gara interna in un’opportunità per consolidare identità e ambizioni”. Aggiungendo che “l’ambiente respira fiducia, alimentata dai risultati e dalla compattezza del gruppo, e la vetta riconquistata testimonia un lavoro solido che sta riportando entusiasmo in città e all’interno della società rossazzurra”.

L’articolo a firma di Stefano Bagliani pone in risalto la validità della ‘legge del Massimino’ (“un fortino che vale la vetta”), i numeri da record della difesa (“Il gruppo lavora come un blocco unico, mantenendo concentrazione e sacrificio. Con questi presupposti, la continuità può diventare il segreto…”). Si sottolinea anche come l’infermeria preoccupi Toscano, con tante assente da gestire, vedendo Picerno come “una chance per allungare in vetta”, che “servono equilibrio e concretezza, soprattutto fuori casa, per dare continuità a un percorso che sta generando entusiasmo e consapevolezza”.

A proposito della società, “il presidente Ross Pelligra, affiancato da Grella e Zarbano, ha seguito da vicino l’ultima vittoria, mostrando sostegno e partecipazione costante. La società guarda inoltre al futuro, con il progetto su Torre del Grifo che rappresenta un segnale forte di continuità. Tornare ad allenarsi nel centro sportivo nel 2026 sarebbe una tappa simbolica del rilancio rossazzurro”. Quello del Catania viene ritenuto “un gruppo unito, concentrato e deciso a riportare il club nella categoria che manca dal 2015. Toscano lavora per valorizzare una rosa profonda, consapevole che il potenziale tecnico c’è e che la mentalità costruita finora può essere la chiave per completare la scalata”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***