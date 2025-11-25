martedì, 25 Novembre 2025
STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Catania, Salernitana, Cosenza e Benevento… una poltrona per quattro”

Nell’articolo di Nunzio Danilo Ferraioli per TuttoC.com, c’è spazio per focalizzare l’attenzione sulla corta al vertice del girone C di Serie C sempre più agguerrita:

“Quattro squadre in due punti. Quattro piazze del Sud importanti, quattro compagini che hanno voglia di tornare in cadetteria. Catania, Salernitana, Cosenza e Benevento. Le prime due a 31 punti, le ultime due a quota 29.  Neanche il miglior sceneggiatore di film thriller avrebbe potuto pensare ad uno scenario simile.  Se Catania, Salernitana e Benevento erano state inserite da tutti ad inizio campionato tra le regine, ciò non si può dire del Cosenza.   Squadra costruita in economia (ma non troppo visti i nomi dalla cintola in su, ndr), e con la mano di mister Buscè che sta facendo la differenza.   La vittoria casalinga contro il Benevento iscrive i silani alla corsa al primo posto, anche se ad ora mancherebbe una componente. La tifoseria”, si legge. Se dovesse ritrovare la spinta del pubblico (tifosi ancora in sciopero) e compattezza tra proprietà, tifoseria e squadra, “il Cosenza potrebbe acquisire ancora qualche punticino in più alla corsa alla Serie B.   Una poltrona per quattro insomma”. Ed il prossimo turno vedrà Benevento e Salernitana pronte a sfidarsi nello scontro diretto.

