STAMPA SALERNITANA | Inglese nel mirino: “Capitano senza grinta, così è il miglior difensore degli avversari”

Parte della stampa salernitana critica in maniera molto chiara la prestazione di Roberto Inglese nella partita pareggiata dalla squadra di casa contro il Potenza. L’ex bomber del Catania attraversa un periodo negativo in maglia granata e, nello specifico, tuttosalernitana.com riporta quanto segue: “Inglese deve essere sempre e comunque titolare? Davvero una prova incolore per un capitano senza grinta, apparso spento e fisicamente indietro rispetto a tanti compagni di squadra. Peccato aver sacrificato per tante gare Ferraris proprio quando il talento ex Pescara aveva iniziato a segnare con continuità. Il mister è meritocratico e non guarda in faccia a nessuno, ma per essere totalmente credibili bisogna avere il coraggio di far sedere in panchina anche lui. Ok la gestione mentale, ok esprimere vicinanza a un bomber in un momento di appannamento, ma la Salernitana è una squadra di calcio che deve vincere le partite e un Inglese così è il miglior difensore degli avversari”.

