STAMPA SALERNITANA: “Tanti tifosi granata abbracciano virtualmente Cicerelli. Chi tutela i calciatori di maggior talento?”

Al di là della rivalità sportiva, da Salerno giungono messaggi di solidarietà all’indirizzo di Emmanuele Cicerelli, calciatore che ha vestito in carriera anche la maglia granata e autentico Top Player del Catania. Su tuttosalernitana.com si legge che “non c’è rivalità che tenga quando arrivano notizie del genere. Stiamo parlando di un infortunio calcistico e non di qualcosa di grave, intendiamoci, e purtroppo sono cose che fanno parte del gioco soprattutto quando sei un calciatore forte e vieni attenzionato da tutte le difese avversarie. Ma vedere le immagini del fallo subito da Emanuele Cicerelli ha fatto male non solo alla tifoseria del Catania, ma anche ai “rivali” di Salerno che nutrono un sincero affetto nei confronti di un bravo ragazzo, di un professionista serio e di un atleta che ha contribuito alla promozione in A della Salernitana nella stagione 2020-21″.

Tanti tifosi della Salernitana hanno abbracciato virtualmente Cicerelli, con la speranza di rivederlo al più presto in campo. “Magari anche all’Arechi per tributargli l’applauso che merita”. A volte “alcuni infortuni possono incidere in modo pesante sulla carriera e la salute viene prima della rivalità. Anche De Boer, che ha condiviso con Cicerelli l’avventura di Terni sfiorando la B, gli ha inviato un in bocca al lupo attraverso Instragram. E’ il bello del calcio”.

L’articolo di Gaetano Ferraiuolo sottolinea: “Il prestigio che Catania e Salerno garantiscono alla categoria imporrebbe un trattamento diverso da parte degli arbitri. Non in termini di “aiutini”, sia chiaro, ma di tutela per i calciatori di maggior talento che sono merce rara a questi livelli. Il fallo su Cicerelli era da rosso diretto e il signor Zago non ha adottato alcun provvedimento. Anche i giocatori granata subiscono spesso quasi una “caccia all’uomo”, ma le giacchette nere dimenticano i cartellini nel taschino e implicitamente autorizzano un gioco falloso, ostruzionistico, volto a perdere tempo…e a irritare il pubblico che paga per assistere a uno spettacolo”.

