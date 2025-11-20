venerdì, 21 Novembre 2025
HomeCatania NewsSTATISTICHE: situazioni di vantaggio/svantaggio, il doppio volto del Catania
Catania NewsLega ProPrimo PianoStatistiche

STATISTICHE: situazioni di vantaggio/svantaggio, il doppio volto del Catania

Redazione
By Redazione
0
66
foto Catania FC

Detto della differenza in termini di rendimento tra le mura amiche e in trasferta, c’è un altro dato statistico in cui il Catania mostra un doppio volto in questo campionato. Riguarda la capacità di acquisire punti, a seconda che la squadra si porti in vantaggio o passi in svantaggio. Nel primo caso la squadra di Mimmo Toscano si conferma tra le migliori del girone C di Serie C. Prova ne sia che, su 9 occasioni in cui i rossazzurri si sono portati avanti nel punteggio, 8 volte hanno incamerato il bottino pieno. Soltanto in una circostanza hanno subìto il pareggio, a Caserta, dopo essere per due volti andati a segno con Di Tacchio e Donnarumma.

Il discorso cambia radicalmente se consideriamo quando il Catania va sotto nel punteggio. E’ successo in 3 occasioni. Nello specifico i rossazzurri hanno rimediato un solo punto: Trapani 1-1 Catania, risposta di Lunetta al gol di Fischnaller. In questo senso fa registrare un dato sensibilmente migliore la capolista Salernitana che, nonostante sia passata in svantaggio 8 volte, ha collezionato 16 punti denotando, quindi, una buona capacità di reazione. Se da un lato è significativo e meritevole di pregio il fatto che gli etnei raramente siano andati sotto finora, dall’altro faticano a reagire nella misura in cui c’è un risultato da recuperare.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-LATINA: alla scoperta della formazione pontina
Articolo successivo
ROSSAZZURRI IN GIRO – Leonardi, stampa umbra: “Serve tempo, ma il materiale c’è”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency