lunedì, 3 Novembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiTORRE DEL GRIFO: manca un solo passaggio formale, con l'idea di chiedere...
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

TORRE DEL GRIFO: manca un solo passaggio formale, con l’idea di chiedere una deroga

Redazione
By Redazione
0
0

Capitolo Torre del Grifo. Com’è noto, il Catania ha vinto la gara competitiva per aggiudicarsi la struttura. Al momento si attende la comunicazione ufficiale del Tribunale al Catania FC dell’aggiudicazione. Secondo quanto emerso nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, tutto passa attraverso una relazione che la Curatela fa al giudice delegato del fallimento con la constatazione che l’ultima offerta è stata quella formulata dal Catania e non è pervenuta altra offerta migliorativa, divenendo quindi definitiva l’aggiudicazione del centro sportivo.

Manca come passaggio formale questa comunicazione. Da qui in poi scatterà il termine di 120 gioni per il versamento del saldo prezzo alla Curatela affinchè si vada poi dal notaio per effettuare il rogito. L’idea è quella di chiedere una deroga per poter subito iniziare i lavori di rimessione in pristino dei campi in erba e degli spogliatoi allo scopo di guadagnare tempo per consentire alla prima squadra del Catania di allenarsi a Torre del Grifo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
IERARDI: multa salata in arrivo dalla società
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

IERARDI: multa salata in arrivo dalla società

Redazione - 0
C'è rammarico e disappunto da parte della società rossazzurra per quanto accaduto allo stadio "Alberto Pinto", venerdì sera, nel corso del confronto Casertana-Catania, quando...

QUI CATANIA: ottimismo per Pieraccini, preoccupazione per Aloi

CATANIA-TEAM ALTAMURA: info prevendita biglietti

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia – Donnarumma: “Lotteremo fino alla fine. Enorme cattiveria agonistica, sempre”

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Donnumma, ruolo di leader conquistato partita dopo partita”

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency