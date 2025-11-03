TORRE DEL GRIFO: manca un solo passaggio formale, con l’idea di chiedere una deroga

Capitolo Torre del Grifo. Com’è noto, il Catania ha vinto la gara competitiva per aggiudicarsi la struttura. Al momento si attende la comunicazione ufficiale del Tribunale al Catania FC dell’aggiudicazione. Secondo quanto emerso nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, tutto passa attraverso una relazione che la Curatela fa al giudice delegato del fallimento con la constatazione che l’ultima offerta è stata quella formulata dal Catania e non è pervenuta altra offerta migliorativa, divenendo quindi definitiva l’aggiudicazione del centro sportivo.

Manca come passaggio formale questa comunicazione. Da qui in poi scatterà il termine di 120 gioni per il versamento del saldo prezzo alla Curatela affinchè si vada poi dal notaio per effettuare il rogito. L’idea è quella di chiedere una deroga per poter subito iniziare i lavori di rimessione in pristino dei campi in erba e degli spogliatoi allo scopo di guadagnare tempo per consentire alla prima squadra del Catania di allenarsi a Torre del Grifo.

