sabato, 29 Novembre 2025
TOSCANO a Telecolor: "La squadra mi è piaciuta tanto nei primi 45′, dovevamo chiuderla prima"

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
170
foto Catania FC

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato con soddisfazione il successo dei suoi sul campo del Picerno ai microfoni di Telecolor, sottolineando però il demerito di non avere chiuso la partita sullo 0-2. Queste le parole di Toscano:

“Contento per la vittoria e per la prestazione nel primo tempo. Nella ripresa non siamo stati bravissimi, dovevamo chiuderla prima perché abbiamo creato tanto. Una squadra forte chiude la partita, dobbiamo essere più cattivi e determinati nelle scelte. Classifica? Ancora è presto per parlare… Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta tanto, ripeto dobbiamo essere bravi a chiudere. Le condizioni di Donnarumma? Vedremo domani, intanto ci godiamo questa vittoria”.

“Siamo tornati a vincere in trasferta, senza prendere gol. Lavoreremo per trovare le soluzioni giuste in vista del Crotone. Non so se vedrò Benevento-Salernitana, sono concentrato sulla mia squadra e devo lavorare sulla mia squadra. Loro avevano questo modo di costruire l’azione con il portiere, noi abbiamo studiato le contromisure adatta per non soffrire il loro atteggiamento. Abbiamo affrontato una squadra che aveva fatto bene contro il Monopoli la settimana scorsa”.

Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

